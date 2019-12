A pápai katonák fontos küldetése a véradással való segítségnyújtás

Véradóbarát munkahely címet kapott az MH Pápa Bázisrepülőtér, amely 2010 óta szervez önkéntes véradásokat magas részvételi létszámokkal, így évente akár több száz élet megmentéséhez járulhatnak hozzá az alakulat katonái.

1988 óta november 27-én ünneplik hazánkban a véradók napját a Magyar Vöröskereszt jóvoltából. A szervezet idén ezen a napon az Országos Vér­ellátó Szolgálattal közösen tartott központi ünnepséget Budapesten, hogy elismerésekkel jutalmazzák a sokszoros vér­adókat, a véradó mozgalom támogatóit, illetve átadják a véradóbarát munkahelyeknek járó kitüntetéseket – utóbbiak között volt az MH Pápa Bázisrepülőtér is.

A pápai reptéren 2010 óta folyamatosan szerveznek vér­adásokat, és ösztönzik az ott dolgozó állományt a rendszeres részvételre. A katonai szervezettől megtudtuk: fontos céljuknak tekintik, hogy ilyen módon is segítsék a társadalmat, ezért kiemelten támogatják a munkahelyi vér­adást. A légikikötő egészségügyi központjában általában évente négy alkalommal lehet vért adni, de 2019-ben rendhagyó módon összesen hatszor nyílt lehetőség erre. A helyszíni együttműködés a Pápai Transzfúziós Osztály munkatársaival történik, az előzetes egyeztetésben pedig a Magyar Vöröskereszt pápai területi képviselője, Szakály Mónika segíti az egészségügyi központ munkatársait. A bázisrepülőtér állománya nagyon aktívnak tekinthető, hiszen átlagosan 40-en vesznek részt ezeken a helyi véradásokon. Emellett a Pápai Transzfúziós Osztály által a Gróf Esterházy Kórházban péntekenként megszervezett, általános véradó lehetőségét is sokan kihasználják. A katonák és a honvédelmi alkalmazottak számára – a törvényi előírásoknak megfelelően – két szabadnap is jár a részvételért cserébe. Egyetlen véradó három beteg emberen segíthet, így a bázis dolgozói az önkéntes véradásoknak köszönhetően évente akár közel 500 életet tudnak megmenteni.

Az MH Pápa Bázisrepülőtér a véradó mozgalom támogatásának elismeréseként – idén egyetlen katonai szervezetként – Véradóbarát munkahely címet kapott a véradók napján tartott központi ünnepségen. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös elismerését a pápai katonai szervezet nevében Kondor Zoltán alezredes, törzsfőnök és Miletics Andrea zászlós, az egészségügyi központ asszisztense vette át. A díjjal kapcsolatban Magasy Zsolt ezredes, repülőtér-parancsnok úgy fogalmazott, fontos küldetésüknek tartják, hogy hozzájáruljanak a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat nélkülözhetetlen munkájához.

– Az MH Pápa Bázisrepülőtér katonai állományának vér­adói példamutató magatartást tanúsítva vesznek részt ezeken az alkalmakon, így ez az elismerés nekik köszönhető – hangsúlyozta Magasy Zsolt.