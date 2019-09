A pápai Mayer János igazán inspiráló nagypapa

Mayer János mintaértékű nagyszülő. Szeptemberben az Apa magazin idei Év apája-pályázatán, közönségszavazásán az előkelő második helyen végzett az inspiráló nagypapa kategóriában.

Az Apa magazin az apák szemszögéből vizsgálja a világot, hiánypótló szerepet töltve be ezzel a magyar médiapiacon. Őszintén és szórakoztatóan mutatja be a modern apaság örömeit és kihívásait, inspirációt adva ezzel a leendő és gyakorló apáknak. A magazin a közelmúltban pályázatot hirdetett férfiak számára.

Olyan szuper apukák és nagypapák jelentkezését, illetve jelölését várták, akikre környezetük valódi példaképként, a hétköznapok hőseként tekint, olyanokra, akikre mindig lehet számítani. A beküldött jelentkezések alapján a szakmai zsűri augusztusban kiválasztotta az egyes kategóriák öt legerősebb jelöltjét, akik közül a nyertesek a közönség szavazatai alapján kerültek ki. Az ismert apa kategóriában Rákóczi Feri, a hős apában Mikes Norbert, a sportos apában Vizi András, az inspiráló nagypapában Pintér Gábor győzött.

A pápai Mayer János a nagypapák mezőnyében az előkelő második helyet szerezte meg. Lánya, Mayer Zseraldina nevezte a versenyre.

– Jó példával szolgál unokáinak, ahogy nekem is egész életemben. Nem a legjobb egészségi állapotnak örvendő édesanyámat nem hagyta magára, kitartott mellette jóban-rosszban. Neki a család az élete, és mindig az van az első helyen, bármivel szemben. A munkához is példaértékűen áll hozzá. Villanyszerelőként ötven éven keresztül dolgozott egy munkahelyen. Nem váltogatta azt, mint sok mai fiatal, mert szerette, amit csinált. Ha kellett, ment éjjel-nappal, hőségben-hidegben, esőben-fagyban, soha nem mondott nemet a munkára és vigyázott a társaira. Kétkezi munkájának, a takarékos, nem pazarló életmódjának köszönhetően az élete folyamán három lakást is felépült: egy lakótelepit, egy sorházat, ahol édesanyámmal laknak, majd a mi házunkat, ahol férjemmel és két unokájával élünk. Nemrég lett nyugdíjas, azóta otthon dolgozik, gondoskodik a mamáról, valamint előszeretettel látogat minket, imádja az unokáit – jellemezte édesapját Mayer Zseraldina.

Hozzátette, hogy Mayer János emberségből is jeles. Ezt megmutatkozik abban, hogy tisztelettel bánnak vele az emberek. Jótékonykodik, segíti a faluját, minden évben támogatója a gannai nemzetiségi napnak, ahova unokáit is elviszi, hogy megismerjék gyökereiket.

– Kisebb lányom születésénél személyes támaszom volt, ugyanis a férjemet mandulagyulladása miatt nem engedték be a kórházba. A papa viszont ott volt – mint mindig, ha szükség van rá – és segített. Mindig hálás szívvel gondolunk rá. Köszönjük valamennyi pápai, pápakovácsi és gannai lakosnak, illetve mindenki másnak, aki szavazatával támogatott minket – zárta könnyeivel küszködve Mayer Zseraldina.