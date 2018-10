A rendezvény méltó a nevéhez – Tök jó buli volt Herenden

Az önkormányzat idén Szentgálról vásárolt mintegy két tonna nagyméretű tököt. A nyári Kézműves Fesztivál bevételeiből tudták ezt megtenni, mert az egyik rendezvényből befolyó bevételt mindig visszaforgatják egy másik program szervezésébe.

Szombaton délután nem a szemerkélő eső zavarta el a herendi tökfaragókat, hanem a nagy létszámban érkező helyi családok űzték el a készülődő esőt. A Tök jó buliról igazán elmondható, hogy ez a rendezvény méltó a nevéhez. A kupacba rakott óriás tökök hamar gazdára találtak és a művelődési ház elé kitett asztalok száma kevésnek bizonyult, ezért a szomszédos vendéglátóegységből kellett kölcsön kérni néhányat, hogy legyen elég hely a faragáshoz.

A kreatív alkotók között a lelkes gyerekek mellett, ott voltak a szülők és a nagyszülők is. Bárki nevezhetett a tökfaragó versenyre, melynek végén díjazták a három elsőhelyezett gyermek alkotót és a családi kategóriában azt a művet, amelynek elkészítésében aktívan részt vettek a felnőttek is. Matejovszky Péter a menyével Anitával és kisunokáival, Lillával és Eszterrel érkezett tököt faragni. A tavalyi versenyből is okulva gyűjtöttek ötleteket és többek között készítettek egy tök hintót és egy szemüveges, kendős nagymama alakot is. Utóbbi érdekessége, hogy a szemöldöke a nagypapa legutóbbi hajvágásakor megmentett, levágott hajszálakból készült. A kilencéves Szabó Tamás egy boszorkányt faragott, amelynek az orrához a méretes tök szárát használta fel. Az ötletet az internetről, Halloween -es, töklámpás képek között keresgélve szerezte.

A délután folyamán a jó hangulatról az idei évben alakult, helyi Zene-Bona Gyermekzenekar gondoskodott. A képviselő testület egyik tagja, Horváth Krisztián egy gulyáságyúval érkezett a vidám rendezvényre, amelynek egyik üstjében forraltbor, a másikban tea, a harmadikban pedig gulyásleves készült. Az italokért és az ételért kapott adományokat a közelgő télapó ünnepségen a gyerekek megajándékozására fordítják majd. Tartottak még kézművesfoglalkozást is, volt állatsimogató és

a délután folyamán a Herendi Művelődési Ház is kapcsolódott az Országos rajzfilmünnep elnevezésű programsorozathoz, amelynek során a Mézga család és a Kérem a következőt epizódjaiból is vetítettek rajzfilmeket.