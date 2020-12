A rigácsi fejlesztőház esélyt adhat a felzárkózásra

Fejlesztőház segíti a 210 lakosú községben élő hátrányos helyzetű édesanyákat és gyermekeiket.

Rigácson több családban a szülők alacsony iskolázottsággal, egészségügyi és szociális problémákkal, munkanélküliséggel küzdenek, továbbá vannak, akiknek a helyzetét az előítéletek is nehezítik. Kertész-Bakos Ferenc polgármester a Naplónak nyilatkozva úgy fogalmazott, mivel a faluban nincs bölcsőde, óvodába is csak a kötelező életkortól járnak a gyerekek, és éppen abban az időszakban maradnak szakmai segítség nélkül, amikor még fejleszthetők, formálhatók lehetnének, amikor a legfogékonyabbak a környezetükből érkező ingerekre. Szüleik ugyancsak hátrányos környezetben nevelkedtek, felnőttként is sok információban, tudásban, képességben szenvednek hiányt, nekik is szükségük van arra, hogy a gyermekeikkel együtt szakmai segítséget kapjanak.

A tervezett foglalkozásokon a háztartási ismeretek keretében az édesanyák megtanulják többek között a kézi és gépi varrás, a javítás, a játékkészítés fortélyait, a különböző konyhai technikákat és a tartósítási eljárásokat. Az elsődleges cél, hogy egészséges, olcsó, változatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család táplálkozási szokásai közé. Ugyancsak segítséget kapnak a gyermekek szakszerű fejlesztésében, az esetleges lemaradás okainak a feltárásához.

A fejlesztőházban nemcsak napközbeni foglalkozásokat szerveznek, hanem kríziskezelésként átmeneti jelleggel olyan többgyermekes családok elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak, akik valamilyen oknál fogva gyermeknevelésre alkalmatlan körülmények közé kerülnek. A polgármester elmondta, az intézkedésekkel a gyermekek családban tartása a cél. Ha a szülők időben megkapják a segítséget, megfelelően gondozzák a gyermekeiket, így ők már nem hátránnyal indulnak az óvodában, az iskolában és az életben. A program céljára már vásárolt a Szent Ferenc Misszió Alapítvány egy ingatlant.