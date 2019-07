A Semmelweis-napi ünnepségen kitüntetéseket is átadtak Várpalotán

Semmelweis Ignác példája is mutatja, hogy a kitartás diadalra vezet. Önök mindennap, minden műszak elején így veszik fel a munkát. Ezzel az elszántsággal és elkötelezettséggel.

Campanari-Talabér ­Márta, Várpalota polgármestere mondta mindezt a Thury-várban rendezett Semmelweis-­napi ünnepségen. Kétszázegy éve, 1818. július 1-jén született Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja. Születésnapja a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác az egyetlen magyar orvos, akinek a nevét a világ minden pontján ismerik.

A Thury-várban tartott városi ünnepségen Campanari-­Talabér Márta polgármester többek között az anyák megmentőjeként ismert orvos tragikus meghurcoltatásáról és halálának körülményeiről is szólt, majd köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak áldozatos munkájukért.

– Meg lehet ezt eléggé köszönni? Meg lehet ezt eléggé fizetni? Képtelenség. Ugyanakkor mindent, amit csak a nemzet, egy település lehetőségei engednek, meg kell tenni. Mi igyekszünk, de csak akkor tudunk előrejutni, ha partnerekre találunk. Sokan vannak, akik így állnak hozzá, nekik külön köszönöm. Közös sikerünk, hogy idén januártól méltó körülményeket tudunk biztosítani Várpalotán a fogorvosi ellátásban dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők számára. Folyamatosan fejlesztettük a mentőállomást, a kor elvárásainak megfelelők a gépkocsik és az állomás épülete. Az inotai háziorvosi rendelő felújítására kiküldtük a felhívásokat, remélem, ősszel azt a munkát is el tudjuk végezni, s egy fogorvosi rendelővel kiegészülve Inota városrészben is jó körülményeket tudunk biztosítani. A kormánytól tavaly kapott pénzből lehetőségünk nyílik eszközöket is beszerezni a járóbeteg-szakellátás számára, ezt is megtesszük 2019-ben és 2020-ban – mondta az egészségügyi dolgozók előtt Campanari-Talabér Márta.

A polgármester Szalai Marianna önkormányzati képviselővel együtt az ünnepségen elismeréseket adott át. Az önkormányzat által adományozott Semmelweis-díjat idén Regenye Marianna körzeti asszisztens vehette át az egészségügyi ellátás érdekében nagy szakmai alázattal végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

Az ünnepségen emléklapot kapott Vincze Margit háziorvos, Lukács Tibor urológus főorvos, Janás Zoltánné röntgendiagnosztikai szakasszisztens, Nagy Angéla főnővér, Szántóné Szabados Irén főnővér, Rutsek Irén főnővér, Széles Julianna neurológiai szak­asszisztens, Vermes Csabáné reumatológiai szakasszisztens és Kosárszki Tamásné szemészeti szakasszisztens.

A Pro Aegrotis-díj a diabetesgondozás terén végzett kiemelkedő munka elismerését szolgálja. 2019-ben Kóti Lászlóné, a Cukorbetegekért Alapítvány elnöke javaslatára Széles Margit kapta a rangos díjat.