A Somló Kapuja Látogatóközpont adott otthont Veszprém Megye Napjának

A szombati somlóvásárhelyi eseményen több elismerést is kiosztottak.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő leszögezte, hogy ilyen különleges szépségű megye nincs még egy az országban. – Büszkék vagyunk rá, akárcsak e térségre, ahol a Somló hegyet az Isten jókedvében teremtette. A szakrális helyek és a borkultúra mellett természeti szépsége is páratlan, a rendezvényközpont pedig segíti a hasonló programok kiszolgálását. A kormányzati törekvések között egyik fontos szempont a vidék felemelése, ebben segített több program is az utóbbi időben. Megyénk Budapest után élen jár a turizmus terén, ez is a mi értékünk, amit meg kell becsülnünk. Ezért dolgoznak az itteni polgármesterek is. Reméljük, hogy az Európa Kulturális Fővárosa projekt pedig 2023-ra Európa-hírűvé teszi a megyénket, ebben a megyei önkormányzat is segít – mondta a képviselő.

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a megyenapok hagyománya hosszú időkre nyúlik vissza, a közösségépítő szórakoztató rendezvényekre ma szintén nagy szükség van. – Itt élünk ebben a csodaországban, és sokszor elfelejtjük, milyen értékeket rejt ez a vidék. Természeti adottságokat, hagyományokat, kulturális, történelmi örökségeket. Az értéktármozgalomnak köszönhetően sokszor rácsodálkozunk, hogy egy megyebeli kistelepülés milyen kincseket őriz, ezért hívtuk életre újra ezúttal az Ébresszük újra a Somlót című Terület- és Településfejlesztési Operatív Program- (TOP-) pályázat segítségével a megyenapot. Büszkének kell lenni örökségünkre, ahol csak lehet, meg kell mutatni azt – mondta az elnök.

A házigazda település nevében Marton Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket. – Megtisztelő, hogy a Somló Kapuja Látogatóközpont adhat helyet az ünnepnek. A rendezvényközpont a TOP keretében közel 350 milliós pályázati támogatással készült. De a Somlón számos más fejlesztés zajlik még, megújul a vár több mint 300 millió forintból, a közeljövőben kerékpárút épül Somlójenő és Somlószőlős között közel 500 millió forintból. Mi, Somló környékiek mindannyian büszkék vagyunk minderre, azon dolgozunk, hogy a térséget előrébb vigyük turisztikai és gasztronómiai szempontból egyaránt – mondta a polgármester.

A megnyitót követően Pro Comitatu-díjat vehetett át Farkas András tenor operaénekes Veszprém megye kulturális és társadalmi életében betöltött szerepvállalása, a roma fiatalok felzárkóztatásáért tett példaértékű munkássága és szakmai életútja elismeréseként.

Dr. Komjáthy László-díjat kapott a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként Fehér Tamás rendőr hadnagy, Káldi Géza és a Mária Rádió Vallási, Szociális és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Utóbbi képviseletében Boros Zoltán vette át az elismerést.

A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny okleveleit első alkalommal Barnag, Jásd, Szentbékkálla, Kup, Révfülöp érdemelte ki.

A megyenapon főzőversenyt rendeztek a települések civil szervezeteinek, önkormányzatainak, baráti köreinek, lovaskocsizás, lovaglás, rendőrségi bemutató, kézműves foglalkozás, kirakodóvásár és gyermekprogramok sora várta a résztvevőket.