A Szent Gellért-díj arany fokozatával tüntették ki a tósokberéndi iskolaigazgatót

Kimagasló vezetői és pedagógusi munkájáért kapta meg a legmagasabb szintű egyházi kitüntetést a Szent István Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, Rieder András.

A Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. Ezt a kitüntetést olyan személy kaphatja meg, aki következetes, kitartó, színvonalas nevelő-oktató munkát végez és aki szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával kivívta a tanulók, a szülők és a munkatársak egyöntetű elismerését.

A főegyház megye vezetője a Szent Gellért-díj arany fokozatát adományozta Rieder Andrásnak. Az iskolaigazgató úgy fogalmazott, hogy ez hatalmas felelősséggel jár, de mellette erőt és hitet is ad a további munka folytatásához. A díjazottal való beszélgetésből kiderült, hogy Rieder András nem véletlenül kapta meg ezt a kimagasló díjat, hiszen 2012 augusztus 1-én kezdte meg működését az iskola élén.

Azóta az iskola teljes átépítésen esett át és mára Veszprém megye egyik legmodernebb általános iskolájává vált. A 2012-ben alapított katolikus iskola 237 diákkal kezdte meg működését. Jelenleg 377 diák tanul ebben az intézményben, 53 bejáró tanuló is van közöttük, akik Ajka 20 km-es vonzáskörzetéből járnak be nap mint nap.

Hozzátette, hogy az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a nevelésre is. A keresztény nemzeti értékek átadása nagyon fontos egy egyházi intézmény életében. A nyugodt családias légkörben kiegyensúlyozottan tanulhatnak a gyermekek, illetve a szülők is biztonságban tudhatják a gyermekeiket.

Rieder András elmondta, hogy a tanulólétszám szükségessé teszi, hogy a tetőtér beépítésre kerüljön. Ahol két normál tanterem, könyvtár és szaktantermek is kialakításra kerülnek. A közeljövőben egy új ebédlőt is szeretnének létrehozni, amelynek már a tervei megvannak. A jövőbeni tervek között említette meg az iskolaigazgató egy stratégiai szempontból fontos öt csoportos óvoda létrehozását is, főzőkonyhával, orvosi szobával, amely az iskola közelében helyezkedne el.