A szentkirályszabadjai Nimródnak gyűjtik a kupakokat Berhidán

Valentin napon szülők, gyermekek és oktatók közösen töltötték meg kupakokkal azt a szív alakú tárolót, melyet a közelmúltban állítottak fel a berhidai általános iskola szomszédságában.

Berhida peremartongyártelepi iskolájának, a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szülői Munkaközösségének támogatásával helyezték ki az óriás kupakgyűjtő szívet az iskola szomszédságába. A Szülői Szervezet azzal a céllal kezdeményezte a kupakszív felállítását, hogy az összegyűjtött kupakokat egy nemes célra ajánlja fel.

A szívet már a kihelyezést követően is nagy érdeklődés övezte, napról napra gyűltek a kupakok. A szülői munkaközösség február 14-ére, Valentin nap alkalmából közös megtöltésre hívta az iskolásokat és a város lakosságát. A pedagógusokkal, a művelődési házzal közös szervezésben megvalósuló eseményen a Rákóczi iskola diákjai nagy lelkesedéssel töltötték meg a körülbelül 80 centiméter átmérőjű kupakgyűjtő-szívet.

Csányi Ramóna, a szülői munkaközösség vezetője elmondta, először egy 4 éves, szentkirályszabadjai kisfiúnak, Nimródnak gyűjtik a kupakokat, aki oxigénhiánnyal született, és külföldi gyógykezelésre szorul.

– Kupakgyűjtő szívek már más településen is voltak korábban, a szülői munkaközösség is a közösségi médiában találkozott ezzel az ötlettel. Reményeink szerint nagyon jól tudja majd érzékenyíteni a gyerekeket nehezebb sorsú társaik iránt, és környezetvédelmi szempontból is tanulhatnak valamit. Van, akinek a kupak csak szemét, valakinek pedig a jövőt jelenti – mondta el a Napló kérdésére Csányi Ramóna.

A szívet egy berhidai apuka, Erdélyi László gyártotta le. Csányi Ramóna elmondta, már most 4-5 környékbeli település jelezte, hogy csatlakozna az akcióhoz, és szívesen kihelyeznének hasonló gyűjtő szíveket. – Azt szerettük volna, ha lenne célja a gyűjtésnek, és így akadtunk rá Nimródra, ők még májusig gyűjtik az adományokat. Terveink szerint a jövőben a tanulók választhatnák ki, hogy kiknek gyűjtenek, mert akkor még közelebb érezhetik magukhoz a célt.