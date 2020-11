„A szervezetem rákényszerített a pihenésre” – Koronavírus-beszámolók Veszprém megyéből

A Veszprém megyei fertőzöttek száma átlépte a nyolcezer főt. A koronavírus-járványt teljesen talán csak a vakcina állíthatja meg, viszont a tájékozódással és a szabályok betartásával mi magunk is lassíthatjuk a kór terjedését.

Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk a betegségről, így is elősegítve azt, hogy a kór tünetei és lezajlásának folyamata ismertté válhasson. Korábbi cikkeinkből már kiderült, hogy a koronavírus szervezetre gyakorolt hatásai rendkívül sokfélék lehetnek, de találhatunk sok hasonlóságot is. Az egyik mindenki által tapasztalt tünet a szaglás és az ízlelés elvesztése volt, azonban már jóval általánosabb tünetek – hőemelkedés, légúti panaszok – megjelenésekor is érdemes felhívni az orvosunkat.

Ezúttal Zsófia (41) számolt be lapunknak a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól, megéléseiről.

– Pontosan három hete, november elején kezdődött. Egy kicsit köhögtem, és éreztem, hogy nem vagyok teljesen egészséges, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ez koronavírus lesz – kezdte.

Zsófia kérdésünkre elmondta, hogy egyáltalán nem voltak komolyak az első tünetek, a napi feladatai elvégzésében sem akadályozták.

– Másnap reggelre teljesen el is múlt a köhögés, aztán délután kezdtem érezni, hogy valami nincs rendben. Estére hőemelkedésem is lett, de egyáltalán nem magas, csak 37,2 fok volt, és így is maradt egész éjszaka. Ekkor minimális ízületi fájdalmat is éreztem, de reggelre minden elmúlt – mesélte.

Mivel hallott és olvasott is a COVID-19 tüneteiről, a betegség lezajlásának folyamatáról, Zsófia tudta, hogy bár nem érzi rosszul magát, könnyen lehet, hogy koronavírusos, ezért a már korábban megrendelt gyorsteszttel ellenőrizte az állapotát. A teszt pozitív eredményt mutatott. Zsófia fel is hívta a háziorvosát, és közölte vele a teszt eredményét. A házorvos utasítása alapján megkezdődött a karantén időszaka.

– Egy óvodás és egy kisiskolás gyermekem van. Ők is karanténba vonultak velem, hiszen szoros kontaktnak számítok. Szerencsére náluk semmiféle tünet nem jött elő. Folyamatosan dolgoztam itthonról is, és persze a gyerekek sem hagytak unatkozni, úgyhogy a karantén időszakát egyáltalán nem találtam unalmasnak. Sokkal nehezebb azt látni, ami március óta a világban van, lelkileg és mentálisan ez az igazán megterhelő számomra – osztotta meg velünk gondolatait az édesanya.

Elmesélte azt is, hogy a tünetek megjelenésétől számított negyedik napon jelentkezett nála az ízlelés és szaglás elvesztése. Mint mondta, rezzenéstelen arccal rágcsálta a csilit is.

Két héttel később, amikor már úgy érezte minden rendben van, váratlanul erős tünetekkel tért vissza a vírus.

– Újra hőemelkedésem lett, de ezúttal nagyon rosszul éreztem magam. Fájt a derekam és minden ízületem, nagyon gyenge voltam. Szó szerint csak vonszolni tudtam magam. Az egész napom így telt el, aztán másnap reggelre már semmi bajom nem volt. Hirtelen jött és hirtelen el is ment, csak úgy, mint az első alkalommal, mindenesetre ez a nap volt a legrosszabb – mondta.

Végezetül hozzátette, hogy bár mindenki felhívta a figyelmét, hogy pihennie kell, ő nem igazán vette ezt komolyan.

– Aztán a szervezetem megelégelte ezt, és rákényszerített a pihenésre – zárta a beszélgetést ezzel a tanulsággal is felérő gondolattal Zsófia.