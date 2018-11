A szociális ellátásban dolgozókat köszöntötték Devecserben

A szociális munka napja alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségen a városvezető, Ferenczi Gábor és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója, Szente-Takács Anna elismerésüket fejezték ki a család- és gyermekjóléti, a védőnői szolgálat, az idősgondozás területén dolgozóknak, a karitatív szervezetek munkatársainak a minap a kastélygalériában.

– Fontos, hogy évente legalább egyszer a város nevében is köszönetemet fejezzem ki azoknak, akik sokszor erőn felüli munkát végeznek annak érdekében, hogy a rászorulókon segítsenek. Különleges szociokulturális környezet a miénk. Nem elég jó szakembernek lenni, kellenek a szociális érzékenységből is adódó olyan emberi tulajdonságok, mint az empátia, emberség, türelem. A településünkön a gyermekek kétharmada hátrányos helyzetű, sokan küzdenek beilleszkedési nehézséggel, tanulási zavarral. A társadalmunk is idősödő, így a szépkorúakról való megfelelő gondoskodásra is nagy szükség van – jegyezte meg a polgármester.

A cseppet sem könnyű, de sok örömet is adó hivatásról az igazgató Batthyány-Strattmann László gondolataival emlékezett: „Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!” – hangzott az idézet.

– A szociális területen dolgozók áldozatkész munkájára nagy szükség van. Manapság, amikor ilyen sok az idős ember, az elvált szülő és a gyökértelenül lézengő fiatal, a szociális munka jelentősége és tétje egyre nagyobb. A szakembereknek fel kell venniük a versenyt az elmagányosodással és az elidegenedéssel szemben. Olyan emberi kapcsolatokat kell kialakítaniuk, mely a megértésen, az oda­adáson és szereteten alapszik – zárta gondolatait Szente-Takács Anna.

Az ünnepségen megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkatársát, Hegedűs Árpádnét, aki közel 40 éves pályafutása alatt foglalkozott idősekkel, gyermekekkel, fogyatékkal és krí­zis­helyzetben élőkkel. Külön köszönetben részesült szociális munkájáért Kurdi Róbert tanyagondnok. Az ünnepség záróakkordjaként a Devecseri Zeneiskola kamaraegyüttese muzsikált Ihászné Szabó Katalin vezetésével.

A produkció alatt a városvezető a szociális munka területén tevékenykedő hölgyeket, megköszönve munkájukat, virággal lepte meg.