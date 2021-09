A szülők többsége a jelenléti oktatás híve

A magyar szülők több mint háromnegyede arra számít, hogy a koronavírus-járvány negyedik hulláma várhatóan újabb iskolabezárásokhoz vezet, és a diákok ismét visszakényszerülnek a digitális oktatásba, noha a családok közel egyharmada nem rendelkezik a szükséges műszaki eszközökkel – derült ki egy országos felmérésből.

Az egészségügyi szakértők figyelmeztetése szerint Magyarországnak is fel kell készülnie a koronavírus-járvány negyedik hullámára. Az egyik médiakutató által készített felmérés – mely összesen 501, 18 év feletti, iskoláskorú gyermeket nevelő személy megkeresésével történt – alapján a magyar családok túlnyomó többsége arra számít, hogy a járvány felerősödése újabb iskolabezárásokhoz vezet ősszel. A megkérdezett szülők 79 százaléka szerint biztosan lesz átmeneti ideig digitális oktatás hazánkban a pandémia újabb hulláma miatt, illetve valószínűleg nem elkerülhető, hogy az iskolák átmenetileg bezárjanak. A megkérdezettek mindössze 11 százaléka véli úgy, hogy nem lesz szükség a digitális oktatásra való átállásra. Nemcsak a fővárosban, hanem az ország teljes területén számítanak az iskolák ideiglenes bezárására és a személyes oktatás felfüggesztésére.

A megkérdezettek több mint fele úgy nyilatkozott, hogy a gyerekek a személyes oktatási formát részesítik előnyben. Mindössze 23 százalék vélekedett úgy, hogy a diákok szívesebben tanulnak digitális keretek között, 17 százalék pedig úgy gondolja, hogy a diákok egyformán szeretik a két oktatási formát. A szülők szempontjából is hasonló a megítélés, hiszen 61 százalék úgy érezte, hogy a személyes oktatás több előnnyel járt számára, és mindössze 18 százalék nyilatkozott úgy, hogy a digitális oktatás volt előnyösebb. A válaszadók 9 százaléka nem tapasztalt különbséget a két oktatási forma között. A felmérés rámutatott, hogy a magyar családok közel egyharmadának gondot okozna, ha újra digitális oktatást vezetnének be az iskolákban, mert az otthoni műszaki eszközök száma vagy minősége nem megfelelő ahhoz, hogy a gyerekek be tudjanak kapcsolódni a digitális tanórákba. A válaszok alapján a leginkább hiányzó eszköz a laptop (35 százalék), az internetjelerősítő (22 százalék), a nyomtató (19 százalék), az asztali számítógép (17 százalék), valamint a különböző tartozékok (17 százalék).

Már tavaly is jelentős változás volt tapasztalható a műszaki eszközök vásárlása terén. Az egyik üzletlánc forgalmi adataiból kiderül, hogy kiugróan megnövekedett az érdeklődés az otthoni munkavégzéshez és tanuláshoz is köthető termékek iránt. Tavaly a pandémia első, majd a második hulláma kezdetén, a digitális oktatásra és az otthoni munkavégzésre történő átállás miatt duplájára nőtt a nyomtatók és az e-book-olvasók eladása, valamint a notebookok forgalma szintén többszörösére emelkedett. Mindemellett keresettek voltak az asztali számítógépek is, illetve a tabletek és a monitorok.

Idén augusztusban ugyancsak megélénkült az IT-termékek iránt a kereslet.