A tapolcai tavasbarlang páratlan élményekkel várja látogatói minden korosztályát

A megye hét legszebb természeti csodáját keressük, olvasóinktól július 27-ig várjuk a szavazatokat. Lapunk következő számaiban bemutatunk olyan természeti kincseket, melyeket már olvasóink javasoltak.

A néhány éve felújított Tapolcai-tavasbarlang remek ötlet a szabadidő hasznos eltöltésére akkor is, ha esik az eső nyaraláskor.

Páratlan élményt jelent minden korosztálynak csónakázni egy hangulatos kisváros alatt, ezt pedig az év bármely szakában megtehetjük. A barlang nagy részét csónakban ülve járhatjuk végig. A tavasbarlang nem látványos cseppköveiről híres, hanem a rendkívül hangulatos föld alatti csónakázásról. A tavasbarlang mára interaktív látogatóközponttal bővült. Amíg arra várunk, hogy lemehessünk csónakázni, a fogadóépületben páratlan kiállítást tekinthetünk meg.

A tavasbarlangban tudományos ismeretterjesztés, 3D-s mozi, a Csodálatos karszt kiállítás vár mindenkit szakvezetéssel. A gyerekek jól szórakoznak a kúszóbarlangban, a mászófalon, míg a felnőttek érzékelési képességét kőtapogató teszi próbára.

A fogadóépületben pedig izgalmas kiállítás mutatja be a karsztvidékek csodálatos világát. Tíz bemutatóterem különleges látnivalói kalauzolják a látogatókat a titokzatos barlangok világában. Cseppkőterem, búvárterem, denevérterem várja a látogatókat, de sok érdekes információt tartogat a geoparkterem, az ősrégészterem és az őskarsztterem is. Ősföldrajzi festmények engednek bepillantást letűnt korok élővilágába. A térhatású fotók és a film segítségével magunk is föld alatti felfedező utakon járunk.

A természet egzotikus művésze, a karsztvíz gyönyörű alakzatokat formál a mészkőből. Dél-Kína toronykarsztjaitól a cseppkövek birodalmán át a tapolcai barlangok törékeny szépségű kristályvilágába jutunk. Láva- és jégbarlang, trópusi őskarszt; megannyi élmény várja itt a vendéget. A 3D-s vetítőteremben szusszanhatunk, miközben megismerkedünk a barlangok kialakulásával, aztán mindenkit vár az izgalmas csónakázás.

Tapolca utcái és házai alatt több kilométer hosszúságú barlangrendszer rejtőzik. Ennek egy kis része a látogatható, kiépített tavasbarlang.

Kútásás közben, 1903-ban fedezték fel a barlangot, és hazánkban elsőként, villanyvilágítás mellett lehetett megtekinteni 1912-től. 1938-ban tették lehetővé a csónakos felfedezését.

A karsztvíz által kialakított barlangrendszer 270 méter hosszú szakasza járható be szárazon és vízen. A bejárati épületből lépcsősoron keresztül érünk le egy tágas terembe, innen még néhány másikba is bekukkanthatunk. Az igazi élmény azonban a szűk, hangulatosan kivilágított, vízzel borított járatokban való csónakázás. A csónakban ülve magunknak kell eveznünk, ami nem mindig egyszerű. A több helyen leszűkülő járatokban sokszor csak kézzel tudjuk magunkat előrelökni.

A csónakkal járható szakasz közel 150 méter hosszú, így hamar véget ér a csónakos kirándulás. Mire feleszmélünk, már ki is kell szállnunk a csónakból, pedig még sokáig csodálnánk a kristálytiszta, kékes, zöldes színű vizet, találgatva, hogy milyen mély lehet. A barlangban télen-nyáron 18 Celsius-fok van. A felújított tavasbarlang minden eddiginél szebb fényekkel várja a látogatókat.