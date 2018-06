A társadalom, a szülők, a gyerekek nevében is köszöntet mondtak

Az egyik legnagyobb intelligenciát igénylő szakma az önöké, a pedagógusoké. Alkalmazkodniuk kell a másfél éves gyerekhez és a negyven éves átképzésre váróhoz, miközben a társadalom csak a sikert tudja elfogadni.

Ezekkel a szavakkal köszöntötte a pedagógusokat ünnepükön Dobó Zoltán polgármester. Beszélt arról, hogy érzése szerint milyen változásokon ment keresztül a pedagógus szakma és az azt körülvevő társadalmi környezet az utóbbi évtizedekben.

– Az Európában megjelenő tendenciák érintik a pedagógiát és az által minden magyar család életét. A poroszos rendszer maradványában még egyenruhát viseltünk, szabályok szerint köszöntöttük idősebb társainkat is. Aztán elmaradt az egyenruha és a szabadság helyét a szabadosság vette át. Az én diákkoromban még csak nem is hallottunk olyanról, hogy egy tanuló bántaná a tanárát, ma nap mint nap szembe jönnek hasonló problémák. Ebben a folyton változó környezetben hogyan lehet és minek kell megfelelni? Sajnos a szülőket általában nem érdekli, hogy milyen nehézséget okoz egy másfél éves gyermekből egy orvos, tanár, vagy hegesztő legyen. Azt mondjuk, tessék megoldani, de nem foglalkozunk azzal, hogy ezt milyen eszközökkel, milyen körülmények között érik el. Az alkalmazkodás, az előrelátás, a beleérzés, az együttérzés képességét igényli az önök szakmája – mondta a polgármester és a társadalom, a szülők, a gyerekek nevében is köszöntet mondott az ünnepelteknek.

A Pedagógus napi ünnepségen arany emlékdiplomát vehet át Baranyai Zoltánné, Gimesi Tamásné, Varga Bertalanné. Gyémántdiplomát kapott Reindl Erzsébet, Kustos Lászlóné, Takács Imre, vas emlékdiplomát pedig Jávor Antalné. Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték és pedagógus szolgálati emlékéremmel jutalmazták Hajnádyné Zubi Katalint, Hartáné Varga Lillát. Elköszöntek több óvoda pedagógustól, óvodai dolgozótól, így Barbalics Évától, Bertalan Jánosnétől. Az iskolai dolgozók közül Vargáné Fehér Györgyitől, Virágné Vasvári Zsuzsannától, Szabó Istvánnétől, Pemné Puskás Edittől, Gyönge Jenőnétől búcsúztak idén. Az iskolai dolgozók közül Stolár Mihályt búcsúztatták.

Pedagógus szolgálati emlékérmet kapott Keszler József , Bakné Vollmuth Noémi, Deli Lászlóné, D. Fekete József. Elköszönt az iskolától Rétai Éva, Szokoli Istvánné, Fodor Attiláné, Jankovicsné Bokor Marianna, Mózner Miklós. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményéből vonul nyugdíjba Détári Éva. Pályakezdő pedagógusként szólt a köszöntő Pressing Dánielnek, Felker Eszternek, Kálmán Juditnak, Szi-Péter Zsófiának, Antalics Fanninak, Lukács Bernadettnek, Kondor Lillának, Czékó Ilonának, Czilli Reginának. A Társszervező településekről nyugdíjba vonulók között köszöntötték Sipos Győzőnét, Gerencsérné Budai Zsuzsannát, Sztrik Emilnét. Az ünnepségen harmonikamuzsikával közreműködött Sajcz Gábor.