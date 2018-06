A termelők, a lakosok és a turisták igényeit szolgálja a révfülöpi piac

Régi igény valósult meg a termelői piac nyitásával a hétvégén a nagyközségben, a kemping melletti területen.

A szombati nyitóünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztés lehetősége azt jelenti, hogy a megyei vezetők olyan konstrukciókat kerestek, amelyekkel a kisebb településeket fejleszthetik.

– Azok sok esetben nem tudják vállalni az önrészt, ezért alakítottuk a százszázalékos támogatottságú pályázatot, hogy ne kelljen önrészt és akár pályázatírót se biztosítaniuk a községeknek. A megyében 46 milliárd forintot tudtunk adni a településeknek céljaik megvalósítására, de ahhoz, hogy ilyen szép legyen a végeredmény, a község is kellett. Hiszen szükség volt a parkolókra, a parkosításra is. A piac biztosítja a helyben lakóknak a friss áruhoz való jutást, a termelőknek, hogy értékesítsék áruikat, és a turisták örömét is szolgálja. Örülök, hogy néhány héten belül a szabadtéri színpad fejlesztésének átadására gyűlhetünk majd össze, ez azt bizonyítja, hogy Révfülöp jól sáfárkodik a lehetőségekkel – mondta Fenyvesi Zoltán.

Kondor Géza polgármester beszédében szólt a piac történetéről, és megerősítette, hogy sokan régóta várták már ezt a pillanatot. Üdvözölte a balatonboglári vendégeket, akik az Aranyhíd fesztiválra érkeztek e napra a nagyközségbe.

– Több mint hetvenmilliós pályázati támogatással valósult meg a piac kivitelezése, sokaknak köszönhetően. Remek volt maga az ötlet, és a helyszínnél se találhattunk volna jobbat. A piac a nyaralóövezetet összeköti a kikötővel, a kempinggel, bizonyára sok helyi termék talál itt majd gazdára – mondta Kondor Géza. Az ünnepségen a Sforzato Brass Quartett működött közre.