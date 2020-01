A tervezés évében újabb beruházásokat indítanak Nemesvámoson

Eredményes évet tudhat maga mögött a község önkormányzata. Rengeteg jól sikerült rendezvényt szerveztek a lencse- és hurkafesztiváltól a gyereknapon át a falunapig, amelyekre sokan ellátogattak a környékről is.

A községben olyan nagy beruházások valósultak meg 2019-ben, mint az új sportcsarnok, a bölcsőde, a Kétkerekes völgykapu vagy a hűtőház és agrár­logisztikai központ. Emellett felújították azokat az utakat, amelyeknél nem kellett egyéb földmunkákat is végezni. Az átadott Értékek házát birtokba vehették a nyugdíjasok, akik különböző foglalkozásokat tarthatnak ott a nyugdíjasklub keretein belül.

Sövényházi Balázs polgármester elmondta, hogy a 2020-as év a tervezésekkel telik majd amellett, hogy tovább folytatódnak a beruházások is. Már régóta szeretnének egy új, XXI. századi igényeknek megfelelő művelődési házat öltözővel, irodákkal. Ezzel a projekttel azonban még kivár az önkormányzat, hiszen időközben nagyon elszaladtak az építőanyagok árai, és kivitelezőt is nehéz találni. Megkezdődik a sportcsarnok bővítése, hiszen a cégek társaságiadó-felajánlásából sikeresen összegyűjtötte a település a csarnok továbbfejlesztéséhez szükséges forrást. A község lélekszáma elérte a háromezret, ezért az iskola bővítésének tervezése is előtérbe került. A magasabb tanulói létszám miatt a nemzetiségi oktatás mellett megjelenő hagyományos tanítás is több tantermet igényel. Folytatják az útfelújításokat a Kapsa utcai, Forrás utcai, Patak utcai részen. Dolgoznak azon is, hogy csökkentsék a falu közepére bezúduló csapadékvíz mennyiségét.

Befejeznék az ivóvízcsövek cseréjét a Kossuth utca elején, valamint egy-két közben is, és a tervek között szerepel a Szél utca felújítása. A Muskátli utcában a csatornahálózat kiépítése jogerős építési engedély birtokában az idei évben megvalósulhat. Itt a cégek forgalma miatt az úthálózat fejlesztésekor gondolnak majd arra, hogy akár két teherautó is elférjen egymás mellett, ezenkívül megoldják a csapadékvíz elvezetését, a közvilágítást, és járda építését is tervezik.

Az idei feladatok között szerepel az ivóvíz egyes és kettes zónájának az összekapcsolása, és megoldódnak a csapadékvíz-elvezetési problémák a falu Veszprémfajsz felé eső részén is.

– A fiatalok javaslatai alapján fontolgatjuk egy kültéri pingpongasztal felállítását és egy streetballpálya építését a szabadidőparkban – sorolta még a terveket Sövényházi Balázs.