A tervezett fejlesztés során utca és temető újulhat meg Sümegen

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen született döntés értelmében a Ramassetter utca felújítására pályázik az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz. Hasonló pályázati támogatással újult meg korábban a Rendeki, majd a Kövesdomb utca is.

Amint azt a polgármester, Végh László elmondta, a Ramassetter utca a belváros frekventált része, nagyon rossz állapotban van évek óta. Korábban az egykor szintén meglehetősen leromlott állapotú Deák Ferenc utca felújítását önerőből, pályázat nélkül megoldotta az önkormányzat, most hasonlóan szép lehet a Ramassetter utca is. A pályázat önrészt igényel, most 35 százalékot kell biztosítani, míg korábban 25 százalékra volt szükség. Hozzávetőlegesen 20 millió forintot lehet nyerni, de az adóerő-képesség ugyancsak számít az elbírálásnál, ez a városban növekedett az elmúlt években. A Ramassetter utca még ősszel elkészülhet. Nemcsak az úttest újulhat meg, hanem a járdák szintén az Afrikárium és a Kossuth Lajos utca között, miközben a Ramassetter-ház felújítása is hamarosan elkészül.

Pályázaton indul a város a zsidó temető felújítása érdekében is. A város északi oldalán található temető több mint másfél évtizede újult meg.

– A pályázati anyag elkészült, a támogatás 20 millió forint lehet, önerő nem szükséges hozzá. A felújítás során javítani kell a kerítést, a kapukat, a ravatalozó épületét. Utóbbin a tető már beázott, az is megoldásra vár. A temetőben bozótirtást végzünk, és zúzalékkal kavicsozunk majd, hogy újra méltó állapotában legyen. Fontos ez a városnak, hiszen a zsidóság szerepe jelentős volt a múltban Sümegen, őriznünk kell a hagyományokat ilyen téren is – hangsúlyozta a polgármester.

Végh László az ülésen megköszönte a város fejlődését segítő cég, a Frikober Kft. és annak vezetője, Mérnyei Károly önzetlen támogatását. A cég bocsátotta a város rendelkezésére a belvárosban található kőpadokat, amelyeket most felújítottak, valamint például a Hétvezér tér felújításában ugyancsak részt vett a cég.