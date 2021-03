A több szolgáltatóval a kábelgondok is megoldódhatnak Herenden

Egy Dózsa György utcai olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal a problémával, hogy a városban, a UPC (és elődei) által közel húsz esztendeje kiépített kábelhálózat van, amelyen véleménye szerint nem történt felújítás. A rendszer régi, elöregedett, ezért ha esik az eső vagy a hó, ha fúj a szél, netán hideg van, akkor nem működik a kábeltévé és a telefonszolgáltatás.

Panaszosunk véleménye szerint hiába szólnak az illetékesnek, nem mennek ki időben, csak többszöri hívásra. A hálózat ma már a Vodafone-hoz tartozik, ezért megkerestük a problémával kapcsolatban a telekommunikációs szolgáltató sajtóosztályát.

– Technikus kollégáink megnézték az említett területen a hálózati eszközöket, illetve az esetleges kimaradásokról a jelentéseket. Az adatok alapján nem látszik rendszerszintű, tartós technikai probléma a környéken. Ettől függetlenül a múlt hét végén kiküldtek egy szakértőt a területre a hálózat ellenőrzése, és szükség esetén javítása céljából. A UPC-től átvett vezetékes hálózatok fejlesztése folyamatosan zajlik, a mérnökeink azon dolgoznak, hogy a hálózatfejlesztéseknek köszönhetően minél előbb olyan minőségben tudjunk az ország teljes területén vezetékes szolgáltatásokat is biztosítani, ahogy azt a Vodafone-tól az ügyfelek már megszokták a mobilszolgáltatásoknál. Kérem, ha továbbra is tapasztalnak szolgáltatási problémát, jelezzék azt a 1270-es ügyfélszolgálati számon, vagy e-mailben az ügyfélszolgálatnak – tájékoztatta lapunkat Dénes Attila, a Vodafone Magyarország sajtóosztály senior PR-managere.

A városi kábelhálózat kapcsán kíváncsiak voltunk Jánszky László herendi polgármester véleményére is.

– Sajnos a kábeltévé- és internetrendszernek már a UPC is a harmadik gazdája volt. Igazából egyik tulajdonos sem korszerűsítette folyamatosan a rendszert, amelynek jó része elavult. Most a negyedik gazda, a Vodafone kezébe került és még nem tudjuk, hogy akarják-e fejleszteni a hálózatot – fogalmazott a Naplónak nyilatkozva a polgármester.

Elmondta azt is, hogy a városban vannak olyan utcák is, ahol még nem épült ki a kábelrendszer, pedig a digitális oktatás miatt is nagy szükség lenne rá. Jánszky László tájékoztatott arról is, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Mátra-Phone Kft. elkészítette a Herend közigazgatási területét lefedő GPON kábel kiépítésének terveit, aminek már az engedélyezése folyamatban van. Ez a hálózat – részben az EON oszlopain, illetve részben a föld alatt elvezetve – a település teljes belterületi részét lefedi majd. A Digi is szeretne egy 5G-s rendszert üzemeltetni, amihez az új tornyot megépítették már, a napokban történt meg a műszaki átadása.

– Az önkormányzat korábban egy másik szolgáltató kiemelt ügyfele volt. Előfordult, hogy bejelentettük a hibát, de napokig nem volt internet a városházán. Pedig amikor perceken múlik egy pályázat feltöltése, ez borzasztó nagy problémát jelent, és 100 milliókat veszíthetünk, ha nem tudjuk időben feltölteni az anyagainkat. Ezért aztán az önkormányzat is szolgáltatót váltott és átmentünk a UPC-hez, de itt is akadnak problémák. Az a baj, hogy kevés a karbantartó, de sok a hiba – összegzi tapasztalatait a herendi polgármester, kiemelve azt is, hogy ma már szinte minden elektronikusan történik.

Jánszky László éppen ezért örül annak, hogy egyre több szolgáltató jelenik meg a városban, támogatják is őket annak érdekében, hogy minél korszerűbb rendszerekhez csatlakozhassanak a herendiek.