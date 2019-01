Évet értékeltek a választókerületi országgyűlési képviselők

Eredményes évet zárt Veszprém megye és az ország, értékeltek a megye négy választókerületének országgyűlési képviselői.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő évértékelőjében vallotta, hogy nagy váltást jelentett az életében, amikor a térség országgyűlési képviselőjévé választották. Úgy fogalmazott, hogy öröm és megtiszteltetés részt venni a törvényalkotási munkában, hiszen az ország lakosai védelmében hozhatott képviselőtársaival kétharmados törvényeket.

– Része lehetek a nemzetközi szerződések megkötésének, például a Szlovákiával és Macedóniával kapcsolatos megállapodások módosításában vezérszónok lehettem. Jó érzés részt venni az embereket pozitívan érintő döntésekben, mint a devizahitelesek megsegítése, az ápolási díj emelése, a költségvetésben a béremelések, fejlesztések kapcsán. Elfogadtuk a Magyar falu programot, amelynek köszönhetően a települések nagy fejlődésen mehetnek majd át. Először két bizottságba kerültem be, rövidesen a nemzeti összetartozás bizottsága alelnöke lettem. Ez szintén nagy megtiszteltetés és felelősség. Képviselnem kellett már Magyarországot Lendván, ahol a szlovén miniszterelnökkel voltunk ünnepi szónokok.

– A térségben jelentős fejlesztések valósulhattak meg – folytatta Fenyvesi Zoltán. – Egészségügyi létesítmények épültek és újultak meg, önkormányzati intézmények, iskolák, óvodák lettek korszerűbbek, útfelújítások épültek több településen. Örülök, hogy bekerült a Magyar falu programba a Tapolca–Ajka közötti út felújítása, amely idén valósul meg. A parlamentben hét alkalommal szólaltam fel, Brüszszelben, az Európai Parlament két bizottságában két, Berlinben, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben (EBESZ) egy alkalommal, az utóbbiban németül. Külföldi felszólalásaimban a magyar álláspontot kellett megvédenem a hazánkat támadókkal szemben, itthon pedig térségünk érdekében, a turisztikai fejlesztések tekintetében és az ajkai kórház érdekében szólaltam fel. Azonban csalódás is ért, ami az ellenzék decemberi viselkedését illeti. Az ország házának méltósága van, amit illik tiszteletben tartani. Aki oda bejön és felszólal, az az elődök példája okán is tisztelettel tartozik a többi képviselő iránt. Ezt az ellenzéki képviselők megsértették. Az országgyűlési képviselő egy épületben, de még az utcán sem viselkedhet akárhogy. Az ellenzéki képviselők nemcsak magukat járatták le, hanem megtépázták a parlament tekintélyét is – nyilatkozta Fenyvesi Zoltán.

Sikerült megőriznünk a biztonságot

Kontrát Károly, Veszprém megye 2-es számú választókerületének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára lapunknak elmondta: eredményes évet zárt a választókerület és az ország is. Hozzátette, a kormány munkájának köszönhető, hogy megőriztük a biztonságot, a munkanélküliség rekord alacsony, a bérek az állami és a piaci szférában is emelkedtek. – Mozgalmas és erős, ugyanakkor eredményes évünk volt. Nagyon sok feladattal a hátunk mögött, de sikeresen megóvtuk Magyarország biztonságát, és megvédtük az eddig elért országos és választókerületi eredményeket is – mondta a képviselő.

Kontrát Károly szerint napjainkban a Balaton reneszánszát éli, és büszke rá, hogy sikerült egy évtizedes álom megvalósításához segítséget nyújtania, hiszen megépült a 8-as főút Várpalotát elkerülő szakasza. A város belterületi útjai is folyamatosan megújulnak, és nagyon pozitívak a visszajelzések a Várpalotát Ősivel összekötő út felújítása kapcsán is. Várpalota fejlesztési céljaira év közben a kormány további 3,5 milliárd forintot biztosított. A képviselő külön figyelmet fordít a kistelepülésekre, mert fontosnak tartja, hogy az ott élők is megkapják ugyanazt az esélyt, amit a nagyobb településen élők.

– Számomra a választókerület mind a 45 települése egyformán fontos. Továbbra is kiemelten támogatom a kistelepülések megtartóerejének növelését az alapszolgáltatások erősítésével. Fejlődtek a választókerület községei és falvai, így például belterületi utakat, járdákat újítottunk fel, egészségügyi intézményeket, óvodai fejlesztéseket adhattunk át. Nagyon büszke vagyok arra az együttműködésre, amely a települések vezetőivel kialakult az évek során, hiszen nekik is köszönhető az, hogy évről évre fejlődünk, milliárdos nagyságrendben valósulnak meg beruházások. Büszke vagyok arra, hogy a kormány támogatásával tovább fejlődött a választókerület. Köszönöm a választók bizalmát, köszönöm a tavalyi esztendőt és mindazt a támogatást, amit az elmúlt évben is éreztem–tette hozzá Kontrát Károly.

Megjegyezte: bizakodással tekinthetünk az új évre, a sikerekhez azonban további összefogásra, békességre és szeretetre is szükség lesz.

Sikeres építkezés, józan gondolkodás

– A 2018-as esztendő az ország, a megye és a választókerületem számára egyaránt sikeres volt, és elsősorban a fokozatosan növekvő gazdaságnak köszönhetően minden remény megvan arra, hogy ez 2019-ban is így legyen – jelentette ki a Naplónak nyilatkozva Kovács Zoltán, Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. A kormánypárti politikus kiemelkedő sikernek nevezte, hogy a Fidesz–KDNP pártszövetség immár harmadszor szerzett kétharmados többséget a parlamenti választásokon, mindez pedig jelentős, egyedülálló választói bizalmat jelent. Kovács Zoltán úgy fogalmazott: azzal, hogy Veszprém megye mind a négy választókerületét fideszes képviselő nyerte meg, visszaállt a korábbi rend, és lehetőség nyílik arra, hogy egyenletesen fejlődjön a megye.

– Képviselőként egész évben sok településre hívtak, ahol átadhattuk a közösség javát szolgáló megújult létesítményeket. Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy eleget tegyek az ilyen felkéréseknek, hiszen a különféle rendezvényeken, eseményeken, látogatásaimon személyesen is találkozhatok a helyi emberekkel, akiktől számos jó javaslatot, ötletet kapok. Csak beruházásokkal nem lehet választást nyerni, ellenben személyes és közösségi kapcsolatépítésekkel inkább – jegyezte meg Kovács Zoltán. Az Országgyűlésben végzett munkájára kitérve kifejtette, az igazságügyi bizottság alelnökeként szinte minden törvényjavaslattal találkozott, három jelentős törvénynél vezérszónok volt.

Kiemelte közülük a közigazgatási bíróságok felállítását, amit az osztrák modell mintájára alakítottak ki, és több képviselőtársával együtt lehetősége nyílt konzultálni róla Ausztria legfelsőbb bíróságának elnökével és legfőbb ügyészével.

Kovács Zoltán sajnálattal tapasztalta, hogy a közigazgatási bíróságok felállítása – a munka törvénykönyvének módosításához hasonlóan – az ellenzék politikai cirkuszának részévé vált, és a két törvénymódosítással kapcsolatban számtalan valótlanságot terjesztettek el. Szavai szerint az év utolsó időszaka nem az építőmunkáról, hanem az ellenzék balhézásáról szólt, a legmélyebb alulkulturált politizálást hozták be a parlamentbe és a közéletbe a rendszerváltás óta. Kovács Zoltán rendkívül örömtelinek nevezte, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye bővült, ami lehetőséget teremtett többek között önkormányzatok támogatására, nyugdíjprémium kifizetésére, jövedelmek növelésére, családtámogatásra. Hasonlóan nagy eredmény volt 2018-ban a költségvetési hiány és az államadósság további csökkenése, az átlagbér emelkedése, ehhez kapcsolódóan a fogyasztás növekedése, valamint a foglalkoztatás további bővülése.

Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, joggal lehet bízni benne, hogy 2019-ben is erősödik a magyar gazdaság. – Idén két fontos választás előtt állunk: a tavaszi európai parlamenti szavazással viszszaszoríthatjuk az európai balliberális világot, és fontos lépést tehetünk a soknemzetű, keresztény Európa megmaradásáért. A zászló nekünk áll, de számolnunk kell azzal, hogy ellenfeleink durva és provokatív kampányt folytatnak. Reménykedem benne, hogy az őszi önkormányzati választásokra nem telepszik rá az országos politika, ez rossz irányba vinné a kampányt, a szavazást, amelyeknek a helyi ügyekről kell szólniuk. Józan megfontolást és bennünket támogató döntést javaslok mindenkinek mindkét választás esetében, ha az emberek biztonságos, nyugodtan építkező Magyarországot szeretnének – zárta gondolatait Kovács Zoltán.

Sok kihívást tartogat az idei esztendő

– Áprilisban, amikor bizalmat szavaztak nekem a választópolgárok, azt ígértem, elérhető képviselő leszek, olyan, aki a választókerület fejlődéséért dolgozik. Azt gondolom, az elmúlt időszakban ezt sikerült megvalósítani – nyilatkozta Ovádi Péter, Veszprém megye 1-es számú választókerületének Fidesz– KDNP-s országgyűlési képviselője.

– A választókerületem összes településén tartottam fogadóórát, Veszprémben pedig minden hónapban. Nagyon fontosnak tartom a személyes visszacsatolást. Az észrevételekből, javaslatokból tanulunk, és ezek a visszajelzések segítik a munkámat. Több mint 100 alkalommal vettem részt különböző programokon a kistelepüléseken. Ovádi Péter elmondta, az elmúlt hónapokban a Modern városok program fejlesztései mellett lobbizott, hiszen a programban szereplő tervek Veszprém hosszú távú fejlődését biztosítják. Kiemelt a veszprémi uszoda ügye, a közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytatták és a kivitelezőt kiválasztották. A Veszprém Aréna – amely a 2022-ben megrendezendő férfikézilabda-Európa-bajnokság egyik kiemelt helyszíne lesz – bővítésének és korszerűsítésének megvalósítása is sínen van, hiszen a többletforrás biztosításához szükséges intézkedések megtörténtek. A képviselő szólt a kistelepülésekről, 2019- ben a Magyar falu program számos lehetőséget biztosít majd a további fejlődésükhöz.

– Országgyűlési képviselőként lehetőségem nyílik vendégek fogadására az Országházban, ahol április óta 12 csoport látogatott meg, több mint 300-an. Ilyenkor próbálom olyan helyszínekre is beinvitálni a látogatókat, ahova egy klasszikus parlamenti látogatás alkalmával nem juthatnának el. Képviselőként a vállalkozásfejlesztési bizottságban, valamint a törvényalkotási bizottságban kaptam helyet. A bizottsági munka mellett igyekszem a térség jó hírét is eljuttatni az Országházba. A választások óta eltelt időszakban 23 alkalommal szólaltam fel, különböző témákban. Igyekeztem minden, a választókerületemben történő lényeges eseményről és rendezvényről tájékoztatni képviselőtársaim. Így felszólaltam a nyári fesztiválok vagy a Bakony expó kapcsán.

Ovádi Péter hozzátette: mozgalmas év áll mögöttünk. Az elmúlt évben elért eredmények a közös munka és összefogás gyümölcsei. A 2019-es esztendő sok kihívást tartogat, hiszen egy európai parlamenti és egy önkormányzati választás is lesz, de közösen bármire képesek vagyunk.