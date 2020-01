A várpalotai képviselő-testület tagjai támogatják az új rendőrkapitány kinevezését

Támogatja a képviselő-testület Linczmayer László rendőr alezredes kinevezését a Várpalotai Rendőrkapitányság élére, illetve három utca neve is megváltozik a településen, döntött legutóbbi ülésén a várpalotai képviselő-testület.

– Azt hiszem, az egész képviselő-testület nevében mondhatom, hogy nagy várakozással tekintünk Linczmayer László rendőr alezredes ténykedése elé. Azt várjuk, hogy rend és fegyelmezettség legyen a városban. Meg vagyok győződve arról, ha ezen a területen sikerül jelentős előrelépést elérni, akkor a lakosság elégedettsége is sok területen nőni fog. Folyamatosan kaptunk eddig is jelzéseket, amelyeket továbbítottunk a rendőrkapitányság felé, ám nem minden esetben történtek változások. Most azt várjuk, hogy különösen a belvárosban, a neuralgikus pontokon nagyobb odafigyeléssel dolgozzanak a rendőrök. Előrelépést várunk a közlekedés tekintetében is, habár ezt a lakosság talán már érzékelhette is, hiszen az elmúlt hetekben nagyobb szigorral léptek fel a rendőrök az ittas vezetők kiszűrése, valamint egyéb közlekedési szabálytalanságok tekintetében is. Nagyon sok a gyorsan hajtó autós a városban, ezt közlekedőként nap mint nap érzékelhetjük. Ezen a területen, valamint az egyéb bűncselekmények visszaszorításában is komoly feladata lesz az új városi rendőrkapitánynak – mondta el lapunknak Campanari-Talabér Márta polgármester.

Az ülésen három utca névváltoztatásáról is döntött a képviselő-testület, a határozat a Resán Mihály utcát, a Marx Károly utcát és a Károlyi Mihály utcát érinti.

– Ez a napirendi pont azért került a testület elé, mert a Veszprém Megyei Kormányhivatal kötelezte az önkormányzatot a változtatásra, ezért mindhárom utca esetében javaslatokat tettünk, amelyekről az utcákban élők dönthettek. A Resán Mihály utcaiak saját javaslattal éltek, amelyet elfogadtunk, így Ney Dávid utca lesz a közterület neve. Inotán Károlyi Mihály helyett Hamvas Béláról nevezzük el az utcát, míg a Marx Károly utca esetében – ami a legnagyobb vitát váltotta ki – a beérkezett szavazatok alapján a régi utcanevet állítjuk vissza, azaz gróf Sztáray Antal utca lesz a jövőben – mondta el a polgármester.

A napirend vitájában Sipos Tamás, az Ellenzéki Összefogás képviselője kifejtette, egy demokráciában, ha egy városrész közössége segítséget kér, akkor a képviselőknek kötelességük ennek eleget tenni. Elmondta, a Marx Károly utcában 46 lakos kérte egy aláírásgyűjtés keretében, hogy ne változzon az utcanév. Sipos Tamás megjegyezte, örül, hogy az aláírásgyűjtést nem ő indította, mert így nem lehetett ennek az ügynek politikai színezetet adni. Kiemelte, a civil kezdeményezés szerint az ügy az MTA 2015. évi állásfoglalása alapján a tudományos kérdés tárgykörébe tartozik.

Ignácz Anita Éva jegyző a napirend vitájában elmondta, a kormányhivatal közterület elnevezéssel kapcsolatos felszólítása nem mérlegelhető kategória. Amennyiben a képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltak alapján a magyarországi önkormányzatokról szóló kötelezettségének nem tenne eleget, annak minden jogi következményét viselnie kellene.