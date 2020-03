A Veszprém megyei művészeti iskolák is megbirkóznak a digitális oktatással

A Veszprém megyei művészeti iskolák is felkészültek a digitális oktatásra.

Ruha Arnold, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola szolfézsoktatójaként különböző digitális megoldásokkal segíti a diákjait. – Most, hogy már néhány napja online felületen dolgozunk, magam is meglepődtem, milyen sok különböző digitális eszköz állhat egy tanár rendelkezésére ilyen esetben, melyek segítségével a diákok számára össze lehet állítani tananyagrészeket és feladatokat.

Nekünk abból a szempontból nehezebb dolgunk van, hogy a szülők és a diákok is inkább a közismereti órákat helyezik előtérbe, azonban eddig meglepően nagy érdeklődéssel várták a tanulók az online foglalkozásokat, és igénylik a zenés feladatokat is. Úgy látom, szerencsés helyzetben vagyok, mert több digitális eszköz is segíti a munkámat. Többek között zene- és képszerkesztő programmal kiegészítő ábrákat tudok készíteni, illetve dallam- és ritmusfeladatokat írni, valamint a mobiltelefon hang- és videófelvevő funkciójának segítségével hallásfejlesztő gya­korlatot is tudok adni a tanulóknak – fejtette ki Ruha Arnold.

Mint mondta, elméleti tan­anyagrészeket, feladatokat, instrukciókat küld a diákoknak, ezenfelül annak, aki igényli, egyénileg is segít videócsetben vagy e-mailen. Meggyőződése, hogy a zenével való foglalkozás, a zene szeretete olyan örömforrást biztosít, amely átsegítheti a diákokat ezen a nehéz időszakon.

Turós-Máté Kinga, a Kék Madár Táncműhely oktatója elmondta, egyelőre csak videócseten keresztül, nagyjából nyolcfős csoportokban éri el a táncosait. – Minden csoporttal egy megbeszélt időpontban kapcsolódunk össze, amikor egyébként is velem lenne órájuk. Délelőtti órarend szerint tanítok itthonról, addig az én gyermekeim is tanulnak otthon. A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziumában tartott óráimat is mindig menetrend szerint tartom – fűzte hozzá a táncoktató.

Hozzátette, a kicsik és az óvodások óráját nehéz facetime segítségével megtartani, hiszen a gyerekek nehezen figyelnek oda, és elvonja a figyelmüket a saját és a társaik videóképe. Turós-Máté Kinga fontosnak tartja, hogy amit a gyerekek eddig megtanultak, azt szorgalmasan gyakorolják. – Az interneten nagyon sok jó mozgásos feladat elérhető bármilyen táncstílusban. A tanárok szívesen adnak tanácsot, elérhető anyagot a gyakorláshoz, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy tevékenyen vészeljük át ezt a nehéz időszakot – jegyezte meg Turós-Máté Kinga.

A badacsonytomaji SzínVonal Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti ágán közel száz tanuló vesz részt néptánc­oktatásban, míg a képző- és iparművészeti ágon mintegy négyszáz diák sajátítja el a vizuális alapozó és alkotó gyakorlatokat. Baranyai Zoltánné, az intézmény igazgatója korábban tankönyvcsaládot készített a vizuális művészeti oktatás számára, az 1–8. évfolyamra. Emellett az iskola közel száz, értékelésre alkalmas feladatlapot fejlesztett ki pszichológusok, mérési szakemberek segítségével, továbbá 2018 és 2020 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem felkérésére öt mintaprogramot dolgozott ki az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ága számára.

Baranyai Zoltánné lapunknak elmondta, az említett innovációk segítségével az intézményüknek nem jelentett gondot, hogy a járványhelyzet miatt digitális művészetoktatáshoz tanulási-tanítási anyagokat készítsen. Ám azt mindenképpen figyelembe kellett venni, hogy otthon milyen eszközök állnak rendelkezésre a tanulók számára a feladatok megoldásához.

– A digitális oktatás bejelentésekor Mészáros Anna grafikustervező segítségével az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ága számára 12 hétre szóló feladatgyűjteményt állítottam össze, amely megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma módszertani ajánlásában is. Az anyag a Magyar Művészetoktatásért Országos Szervezet, illetve az intézményünk honlapjáról is letölthető. A művészeti iskola honlapján folyamatosan újabb és újabb távoktatási anyagok jelennek meg, például Széplaki Nóra tanár munkafázisokat bemutató videói, vagy Mohai Zsófia játékos feladatai. A tanulóktól folyamatosan érkeznek vissza a megoldások, nagy örömünkre még a szülők is beküldik alkotásaikat. Mindenki felelősségteljesen dolgozik, az azonban már látszik, hogy ez a kényszermegoldás a szülőktől, diákoktól és a pedagógusoktól is többletmunkát kíván – nyilatkozta lapunknak Baranyai Zoltánné.

Az intézményvezető úgy fogalmazott, már most nagyon hiányoznak a pedagógusoknak a tanítványaik, azonban folyamatos kommunikációval, valamint kedves üzenetekkel igyekeznek oldani ezt a kölcsönösen kedvezőtlen helyzetet.