A Veszprémi Állatkert hetven éves zoopedagógusát köszöntötték

Bensőséges ünnepségen köszöntötték Csizmadia Károlyt, a város legendás biológia tanárát, a Veszprémi Állatkert zoopedagógusát abból az alkalomból, hogy idén tölti be a 70. életévét.

Az állatkert Böbe Majom Tanodájába szervezett ünnepségen Török László ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepelttel közös kezdetekről elmondta, hogy 2009-ben egy olyan pedagógust keresett a feladatra, aki méltóképpen oktatja majd az ideérkező kisgyerekeket, középiskolásokat, vagy egyetemistákat.

A természet szeretetére neveli őket és megmutatja nekik azt a sokszínűséget, ami a biológiában rejlik. Ekkor találkozott Karcsi bácsival, a város legendás biológiatanárával, akit sikerült megnyerni a feladatra. Török László megjegyezte azt is, hogy az állatkertben dolgozni egy életforma. Az itteni közösség olyan, mint egy nagy család, amelynek az egyik oszlopos tagja Csizmadia Károly és az állatkertben is az oszlopos tagok határozzák meg a közösség arculatát, külső megítélését és akár a jövőjét is. Az ünnepelt az, aki az oktatást, a természettudományi képzést viszi hihetetlen sikerrel már 10 éve a Veszprémi Állatkertben.

Brányi Mária alpolgármester kiemelte, hogy járt Karcsi bácsi előadásán, hallotta őt beszélni a minket körülvevő állatokról, növényekről és olyan élmény részesévé vált, amit nagyon szívesen idéz fel. Azt kívánta, hogy még éveken át nagyon sok embernek legyen része ilyenben, ezért arra kérte Török Lászlót, hogy biztosítsa a lehetőséget a Tanár úrnak, hogy amíg az ereje lehetővé teszi, ez az élményszerzés megmaradjon az állatkertben.

A 70 éves ünnepelt meghatottan szólt a vendégekhez, akiknek a személyes jelenléte volt számára a legnagyobb ajándék. Kitért arra is, hogy ha egy biológia tanár belép az állatkertbe, akkor még messze nem állatkertész. Sok résztudományt el kell sajátítania ehhez, és az elmúlt évtizedben rengeteget tanult a kollégáitól, amit nagyon köszön nekik. Az ünnepségen elhangzott az is, hogy az elmúlt 10 évben 30 ezren keresték fel a Csizmadia Károly nevéhez kötödő tanodának a programjait az állatkertben.