A megyei bíróságokon is számos intézkedést léptettek életbe a járvány miatt

A rendkívüli ítélkezési szünet után minimálisra csökkentett személyes jelenlét mellett folytatják munkájukat a bíróságok.

A kormány a bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünetet vezetett be két hétre, azonban ennek lejártát követően március 30-tól is speciális eljárási szabályokat kell alkalmazni. Ezek közé tartozik, hogy a bíróságok nem tartanak ügyfélsegítő napot, és a beadványaikat csak postai vagy elektronikus úton, vagy a bíróság gyűjtőládájába elhelyezve nyújthatják be. A polgári perekben tárgyalás nélkül, írásban kell megtenni a perfelvételi nyilatkozatokat, a tárgyalás távközlési eszköz segítségével, vagy írásban tett perbeli nyilatkozatokkal történik. A közigazgatási perekben a bíróság tárgyaláson kívül jár el, és csak a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint kérhető, hogy a bíróság a veszélyhelyzet megszűnése után tartson tárgyalást.

A büntetőügyekben megtartják az üléseket és a tárgyalást, ha ezt járványügyi okok nem zárják ki. Ha ilyen fennáll, elhalasztják a tárgyalást. Amennyiben nem halasztható el az ülés, akkor a jelenlétet telekommunikációs eszközön keresztül kell biztosítani. Magánvádas és pótmagánvádas eljárást nem tartanak, a már folyamatban lévőket felfüggesztették.

A fertőzésveszély minimalizálása érdekében azonban további intézkedéseket is bevezettek Veszprém megye bíróságain. A személyes megjelenést a lehető legkevesebbre csökkentettük, elsődlegesen elektronikus úton vagy írásbeli nyilatkozatok útján folynak az eljárások, írta kérdésünkre a Veszprémi Törvényszék sajtóosztálya. A megye minden bírósági dolgozójának mosható szövetmaszkot biztosított a törvényszék, a bírósági épületeket kézfertőtlenítő adagolóval szerelték fel. A bírósági épületbe csak az eljárásra idézett ügyfelek léphetnek be a dolgozók mellett. Az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nem betegek, amennyiben kétség merül fel ezzel kapcsolatban, akkor az ügyfelet külön tárgyalóba különítik el, és a bíróság értesíti az illetékes járványügyi szervet, írták megkeresésünkre.

A fogva lévő terhelteket érintő kényszerintézkedésekről döntő ülést, valamint a szabálysértési őrizetben lévők szabálysértési tárgyalását a bíróság a ViaVideón keresztül biztosítja. A ViaVideo rendszer összeköthető az egyik népszerű telekommunikációs alkalmazással, így megoldható, hogy míg a vádlott a ViaVideón keresztül van jelen, az ügyész és az ügyvéd az alkalmazáson keresztül videókonferencián vesz részt, így mindenki látja és hallja egymást. Az eddigi tapasztalatok kifejezetten kedvezők a telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatban. A bíróság a fogvatartottaknak küldendő iratokat csak elektronikus úton továbbítja, míg a törvényszék és a Veszprém Megyei Főügyészség közötti iratforgalom is elektronikus úton történik. Azokban a munkakörökben, ahol az otthoni munkavégzés (home office) elvégezhető, a bíróság engedélyezte azt, és az így felszabaduló helyiségek révén a bíróságon dolgozó munkatársak többségét irodánként egyedül helyezték el.

A kéthetes ítélkezési szünetben elmaradt tárgyalások pótlásáról ügyenként az eljáró bírák rendelkeznek.