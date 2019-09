A vidék hangulatát és ízeit idézték meg Nemesvámoson

Egy nappal az átadó ünnepség után, megtelt élettel a 830 négyzetméteres Agrárlogisztikai csarnok és környéke.

Vásári vigasságokat rendeztek, amelyen a termelői piac mellett, érdekes programokkal szólították meg a családokat. A rendezvényt színpadi produkciók és főzőverseny is színesítette.

Sövényházi Balázs polgármester elmondta, hogy a régi vásárok hangulatát szeretnék visszahozni, de a mai kor szellemének megfelelően akarják megmutatni a gyerekeknek a vidéki hangulatot. Ennek jegyében egy hatalmas traktor fogadta a csarnokba lépőket, éppen azért, hogy ne csak munka közben messziről, hanem testközelből is szemügyre vehessék azt az érdeklődők. Emellett farm szimulátor, rodeo bika, diótörő játék, műtehén-fejés, és traktorozás is várta a gyerekeket.

Az Agrárlogisztikai csarnokban jónéhány termelő kínálta a finom portékáját. A házi készítésű sajtoktól a süteményekig, lekvárokat, mézet, zöldségeket és finom borokat is vásárolhattak a látogatók. Az önkormányzat célja az, hogy rendszeressé tegyék a rendezvényt. Szeretnék minden hónap harmadik hétvégéjén megrendezni azt, és igazi vásári hangulatot varázsolni a falu központjától alig 500 méterre található új létesítményben, amely kiváló helyszín a vidéki élet népszerűsítésére.

Az egyes alkalmakon jellegzetes környékbeli ételek készítését is bemutatják majd a színpadon, melyeket utána megkóstolhatnak a vidéki ízekre kíváncsi látogatók. Most, első alkalommal a veszprémfajszi asszonyok készítették el a híres fajszi rétes mákos és túrós változatát. Délután, Vastag Richárd vezetésével Bakonyi táncházat is rendeztek.

A vásári vigasságokat szeretnék az emberek igényeihez igazítani, ezért már most elkezdték gyűjteni a látogatók észrevételeit a bejárat mellett elhelyezett ötletfalon, hogy megtudják, mi az, amit még szívesen látnának. A szervezők célja az, hogy a helyiekkel együtt fejlesszék, bővítsék tovább a Nemesvámosi Vásári Vigasságokat.