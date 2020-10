A zirci és csetényi háziorvosokhoz is megérkeztek az influenza elleni oltóanyagok

A koronavírus-világjárvány mellett nyakunkon az influenza szezon.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a világ vezető szakmai szervezeteinek ajánlása szerint most minden eddiginél fontosabb az influenzaoltást beadatni, különösen a kockázati tényezőkkel élőknek. A vakcina a Covid-19 ellen nem hatásos, de megkönnyíti a diagnosztizálást és az egészségügyi ellátást is tehermentesítheti. Cziniel Szabolcs csetényi háziorvos, belgyógyász lapunknak nyilatkozva elmondta, mindenképpen tanácsolja az oltást.

– Az orvostudomány egyik legnagyobb vívmánya a védőoltás, mellyel immunrendszerünket aktiválva komoly betegségeket tudunk megelőzni, kezelni, sőt teljes mértékben visszaszorítani. Ez óriási dolog szerintem és tény, ezért is nem értem az oltásellenes hangulatot. Mint minden kezelésnek, orvosi beavatkozásnak, a védőoltásoknak is van kockázatuk, de csupán elenyésző számban. Nem tudhatjuk előre, hogy egy-egy beteg immunrendszere hogy reagál egy elölt kórokozóra, amit a védőoltás tartalmaz, de nagyon ritkák a szövődmények, éppen ezért nem indokolt az elutasítása. Az oltást mindenki ingyenesen megkaphatja a háziorvosi rendelőkben, még egyszer hangsúlyozom, teljesen biztonsággal vehető igénybe – mondta el Cziniel doktor.

Az influenza lehet súlyos lefolyású és szövődményekkel is járhat, ezért is javasolják a szakértők a magas kockázati csoportba tartozók – 60 éven felüliek, krónikus betegségben szenvedők, legyengült immunrendszerűek, az egészségügyben, közösségekben, idősek otthonában, iskolákban, tömegközlekedésben, boltokban dolgozók – számára a védőoltást. Utóbbiak fokozottabban ki vannak téve a fertőzés veszélyének, de ők maguk is könnyen tovább fertőzhetnek. Ha valaki megfázott, köhög, lázas, az oltás nem adható. A védettség kialakulásához 2-3 hétre van szükség.

A vakcinázás mellett nagyon fontos a járványügyi intézkedések fokozottabb betartása, a maszkviselés, a távolságtartás, a rendszeres alapos kézmosás és kézfertőtlenítés, a köhögési, tüsszentési etikett betartása.