Abortuszmegelőző busz érkezett a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium udvarára

Bus4Life: ez a felirat áll azon a speciális buszon, amely az abortuszmegelőzés fontosságát hirdeti. Kedden a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium udvarára állt be a jármű, és reggeltől 45 perces váltásokban érkeztek a diákok a buszban zajló előadásokra.

Szikra Andrea, a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium intézményvezető-­helyet­tese is részt vett az interaktív vetítéseken. Mint mondta, megkereste az iskolát egy alapítvány, és mivel nagyon jónak ítélték meg az abortuszmegelőzéssel kapcsolatos programot, meghívták a buszt. Hasonló témában az iskolában a védőnő tart az osztályokban előadást, de ez „kézzelfogható”, és a megcélzott korosztályt jobban megmozgatja, elgondolkodtatja. Így aztán reggel 8-tól délután 2-ig minden órára egy-egy osztályt osztottak be.

A pedagógus arról is beszélt, hogy az információs füzeteket is kiosztották, kiosztják, ha kerül hozzájuk, ám úgy érzik: az alapítvány munka­társaitól hiteles információt kapnak a fiatalok, s mivel külső előadókról van szó, nyitottabb a diákság is.

– El kell gondolkodni azon, hogy a párkapcsolaton keresztül felelősséget is kell tudni vállalniuk – mondta Szikra Andrea, akit megráztak a látottak.

Horváth István, az OM Magyarország – Onézimusz Alapítvány munkatársa elárulta, hogy a Várva Várt Alapítvány meghívására érkeztek a Noszlopy iskolához, de több veszprémi, illetve megyeszékhely környéki iskolákban jártak eddig. Olyan helyeken, ahol nyitottak voltak arra, hogy megtekintsenek egy életvédelmi kiállítást a busz fedélzetén. Arra ösztönzik a fiatalokat, hogy olyan életmódot válasszanak maguknak, amelyben az egész életükre tekintettel vannak. Elmondta, olyan tényeket mutatnak be, mint például hogy miként növekszik a magzat az anyaméhben, de beszélnek a helyes önértékelésről, a jó énképről és a kapcsolatok kialakításáról is.

– Arról, hogy úgy gondolkodjanak a fiatalok, hogy hol­to­miglan, holtodig­lan, egész­ségben, betegségben, gaz­dagságban, sze­génységben, jóban, rossz­ban – sorolta a hűséges és tartós párkapcsolatok legszebb jellemzőit Horváth István.

Beszélnek az abortuszról is, és eddig az iskolák visszajelzései nagyon pozitívak. De maga a kiállítás anyaga – amelyet orvosok és védőnők állítottak össze – is feltűnő. Sok a tabu, ami nagyon érdekli ezt a korosztályt, ám nincsenek megfelelően felvilágosítva ezzel kapcsolatban. Arra biztatják a diákokat, hogy gondolkodjanak el minderről, lépjenek tovább ezekben a kérdésekben, és beszélgessenek róla.