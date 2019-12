Ajándék téli ruhákat gyűjtenek a rászorulóknak Fűzfőn

Néhány éve Budapesten indult a Ha fázol, vegyél el egy kabátot kezdeményezés, amihez Balatonfűzfő városa azonnal csatlakozott. Idén két helyszínre lehet vinni fölöslegessé vált, használt téli meleg ruhát, hogy akinek szüksége van rá, tudjon belőle válogatni.

– Sokan nem kérnek segítséget, akkor sem, ha szükségük lenne rá. Pár éve már volt egy ilyen akciónk Fűzfőn és úgy gondoltam, hogy idén megismételhetnénk. A Közösségi Ház és a Művelődési Ház előtt alakítottunk ki helyeket, ahol le lehet tenni a használt ruhát.

Fogasos állványokra lehet akasztani a kabátokat, itt van világítás is egész éjjel, így, ha valakinek szüksége van valamire, bármikor ide tud jönni, ki tudja magának válogatni, és nem tud róla senki. Szerintem így, ebben a formában több embernek tudunk segíteni – mondta el lapunknak Gaál Andrea önkormányzati képviselő. Amit a rászorulók nem visznek el, azt karácsony után a Máltai szeretetszolgálatnál adják majd le. Elsősorban jó minőségű télikabátot, meleg pulóvert, sálat, sapkát, kesztyűt, takarót, ágyneműt várnak a szervezők.

– Sokan vannak itt a Gyár­telepen is olyanok, akiknek jól jönne egy meleg takaró. Pontos adatokat még nem tudok, hogy mennyi rászoruló él a városban. Egy hónapja vezetem az önkormányzat humán bizottságát, ahol felállítottunk egy elég feszes tervet, hogy felmérjük a város intézményeit, a problémákat. Szeretném a szociális juttatásokról szóló önkormányzati rendeletet is átnézni, hogy minél hatékonyabban, minél jobban tudjuk segíteni a rászorulókat – tette hozzá a képviselő.

A kezdeményezés sikerét mutatja, hogy szemmel láthatóan változik a kínálat az állványokon, hoznak is, visznek is kabátot. A tervek szerint az akciót jövőre is megtartják majd.