Ajándékot kapott az állatmenhely a veszprémi börtöntől

Segítünk mindenkinek és mindenütt, ahol ezt igénylik, illetve szükség van rá, így érvelt Németh Éva ezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka pénteken, amikor ajándékba, már használaton kívüli plédeket adtak át a Vackoló Állatvédő Egyesületnek a börtön udvarán.

Kilencven plédet adtak át ajándékba

Németh Éva ezredes arról is beszélt, hogy kiemelt feladatuknak tartják a fogvatartottak körében a képzést, a munkáltatást, illetőleg a jóvátételi munkát is. Segíteni pedig mindig készen állnak, ha arra igény mutatkozik, ahogy ezúttal is történt: már használaton kívüli, több mint kilencven plédet adtak át ajándékba a Vackoló Állatvédő Egyesületnek.

Az ezredes elmondta, szívesen segítenek állatokon, náluk is él öt négylábú, járőröző és kábítószer kereső kutyák, akik adott esetben segítenek nekik.

Morgó is jött

Az állatmentők, Kovács Gábor és Talpik Éva, a Vackoló képviseletében Morgóval, a gazdira váró keverék kutyussal együtt érkeztek a börtön udvarára, az átadás helyszínére.

Nagy örömmel fogadták az adományt, és azt mondták, a beteg, vagy műtét után, a lábadozó állatoknál, illetve a kölyökkutyáknál, valamint télen, a hidegben nagy hasznát veszik majd a ruhaneműknek a menhelyen.