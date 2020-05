Ajkai üveggyár: miért bontanak?

Továbbra is kérdés, hogy miért kezdődtek bontási munkálatok az 140 éves múltra visszatekintő ajkai üveggyárnál, mert Maiczen Ákos vezérigazgató megkeresésünkre nem kívánt válaszolni.

Fenyvesi Zoltán, a város és térsége országgyűlési képviselője a lakosság nevében levélben kérdezte Várszegi Gábor tulajdonost a minap. Arról érdeklődött, hogy mi a tulajdonosi szándék, a gyár és az ingatlan jövőjével kapcsolatban. A politikus kiemelte, tudomása szerint elbontják az épületek jelentős részét a következő hónapokban.

– A több mint 140 éves manufaktúra, üvegipari kultúra jelentős szerepet tölt be a város életében. az Ajka Kristály név pedig világhírnevet hozott a településnek, ezért a bontás komoly érzelmeket váltott ki a lakosságból, fogalmazott Fenyvesi Zoltán. A bontás miatt megkerestük Maiczen Ákos vezérigazgatót, de nem kívánt nyilatkozni. A cég első embere utoljára tavaly decemberben beszélt lapunknak egyebek mellett arról, hogy terveik szerint nem zárják be a gyárat, cél a hosszú távú működés. Azt is mondta, jelentősen szűkült, átrendeződött a piac, és változtak az igények is.

Közölte továbbá, termékek csiszolását és különféle dekorálását végzik a jövőben az Ajka Kristály Üvegipari Kft.-nél, miután gazdasági okokból bezárt a hutaüzem, és ezzel megszűnt az üveggyártás tavaly október végén.