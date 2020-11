Ajkán is más lesz az idei ünnep

Az interneten, a televízió képernyője előtt vagy a Mária Rádió adásán keresztül vesznek részt sokan a szentmisén.

A belvárosi Jézus Szíve Plébániatemplom és a Tósokberénd városrészben levő Szent István király templom miséjét rögzítik, majd a rádióban közvetítik. Bakos Frigyes esperes elmondta, a vírusveszély miatt más lesz az idén az advent. A november 10-én életbe lépett rendkívüli helyzet miatt az Agórán a szombat esti gyertyagyújtásokat sem tarthatják meg. A templomban a misekor gyújtanak gyertyát az adventi koszorún. Elmaradnak a sokak által várt templomi hangversenyek is.

A hajnali hat órakor kezdődő szentmisére az idén is várják a híveket. Az atya elmondta, hogy a járványveszély miatt egyre többen, főként az idősek, otthonukból a technikán keresztül kapcsolódnak be a szentmisébe. A hittanos gyermekek számára is megengedik ezt. Az atya kéri, hogy ekkor is viselkedjenek úgy, mint a templomban, figyeljenek oda arra, amit hallanak.

Advent jelentése emlékezés, várakozás. A hívek szerte a világban arra emlékeznek, hogy évezredekkel ezelőtt az emberek várták, hogy Isten elküldje közéjük a Megváltót, aki megszabadítja őket a bűneiktől. Ma várjuk, hogy Jézus megszülessen, szeretetet hozzon. Az advent és a karácsony a szeretetről szól. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.

A Megváltó születésére való készülődésnek több része van. Megtisztítjuk, díszbe öltöztetjük otthonunkat, de a lelkünk felkészítése sem maradhat el. Advent időszaka a befelé fordulásé, az elmélkedésé.

Ha most a szokásos rendezvényeket nélkülözni kell, lehet elmélkedni, olvasni, lelkileg felkészülni. Az éjféli és karácsonyi szentmiséket, ha nem lesz újabb szigorítás, megtartják. A mindannyiunk egészségét szolgáló szabályok betartásával részt lehet venni a szentmisén.