Akár a kormányablak busz is eljön hozzánk

2019-ben is a megyében élők szolgálata, az emberközeli és magas színvonalú ügyintézés megvalósítása lesz a Veszprém Megyei Kormányhivatal fő feladata.

Takács Szabolcs kormánymegbízott lapunknak adott évértékelőjét számokkal kezdte: a Veszprém Megyei Kormányhivatal keretein belül működő ügyfélszolgálatok száma összesen 46, ez 14 kormányablakot és 32 egyéb ügyfélszolgálatot jelent. Összesen 1989 hatáskörben jár el a hivatal intézmény.

Elhangzott az is, hogy a Megyei Kormányhivatal ügyfeleinek száma tavaly 1 356 843 volt, ebből a kormányablakokban 474 320-an intézték ügyüket.

Takács Szabolcs kormánymegbízott elmondta: a folyamatosan emelkedő ügyfélforgalom mögött részben az intézhető ügyek számának emelkedése áll. Emlékeztetett arra: a kormányablakok létrehozásának célja az volt, hogy az ügyfelek, ez esetben a Veszprém megyei polgárok minél több hivatali ügyüket tudják egyszerűen, egy helyen elintézni. Ugyanezen célok, vagyis beszélt a NAV ügyfélszolgálatok Kormányablakokon belüli megnyitásának elsődleges céljáról is, ami nem más volt, mint az állampolgárokhoz közelebbi ügyintézés, az ügyfélbarát adóigazgatási rendszer megteremtése, emellett a hatékonyabb működés, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a kormányablakok ügyfélszolgálatain megteremteni kívánt ügyfélbarát adóigazgatási rendszer támogatása volt.vezettek a NAV ügyfélszolgálatok Kormányablakon belüli megnyitásához is.

Az első NAV-ügyfélszolgálat az országban Veszprém megyében, Várpalotán jött létre 2017-ben, majd tavaly 2018. január 1-jétől Balatonalmádi, Devecser és Sümeg járásokban is megnyílt a lehetőség az adóhatósági ügyintézésre a kormányablakokban.

-A „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű projekt keretében pedig 26 épületünkön valósult meg energia felhasználás- megtakarítást eredményező beruházás, a megtakarítások aránya a teljes évet érintően a 2018. évi villamos- és gázenergia költségekben mutatkoztak meghaladta a 22 százalékot – nyilatkozta Takács Szabolcs.

Érdekes (és várt) újdonságot hozott 2018. október 15-e, hiszen azóta működik Veszprém megyében a kormányablak busz. Az úgynevezett Hivatal a Mobilizált ügyfélszolgálat megvalósításhoz 25 millió forint állami támogatásban részesült

Takács Szabolcs elmondta, a Mobilizált Ügyfélszolgálat segítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék ügyeiket Magyarország területén, frekventált és nehezen megközelíthető helyszíneken egyaránt. Jelenleg Veszprém megye 27 településén folytat a hivatal KAB-buszos ügyintézést.

Az ingatlanokról szólva megtudtuk, hogy 2014 óta a Veszprém Megyei Kormányhivatal összesen 22 bérelt ingatlanból költözött ki. Ezen bérleti szerződések megszüntetése közel 300 millió forint megtakarítást eredményezett.

Az idei tervekről szólva kiderült, hogy több kommunikációs újításra is készülnek, vagy már el is indították azt. Elindult a Facebook-oldaluk, amelyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal cím alatt találhatnak meg, de több kiadvány megjelentetését is tervezik ebben az esztendőben.