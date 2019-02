Aktív közösségi élet, javuló körülmények Úrkúton

Az utóbbi években pályázati és önkormányzati saját forrásoknak is köszönhetően számos fejlesztés történt a településen. Minden területen igyekeznek biztosítani a varázslatos természeti környezetben elhelyezkedő bakonyi falu vonzerejét, folyamatos és színvonalas élhetőségét, tudtuk meg Fülöp Zoltánné polgármestertől.

A község önkormányzata évek óta tudatosan korszerűsíti a falu települési és intézményi infrastruktúráját. A településvezetés ezt az irányt kívánja tartani a jövőben is. Az elmúlt évek érdemei mellett szól, hogy 2014-ben befejeződött a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep közel 600 millió forintos beruházása.

A közterületek felújítására évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a településen. A polgármester elmondta, pályázati forrásokból és önkormányzati önerőből több utat aszfaltoztak, járdákat újítottak meg, jelenleg a közterületek 70–80 százaléka felújított szilárd burkolattal rendelkezik. Két éve pályázati forrásokból jelentős területen sikerült a csapadékvíz-elvezető rendszert felújítani, amivel a település földrajzi adottságai és a szélsőségessé váló időjárás miatt többéves problémát is orvosoltak egyben. Az eredmények nem csak e téren láthatók. Az intézményhálózat felújítására is folyamatosan törekszik a település. Az utóbbi években elkészült az óvoda teljes felújítása, az általános iskola energetikai korszerűsítése és a minibölcsőde.

– Jelenleg az orvosi rendelő teljes felújítása és energetikai korszerűsítése van folyamatban. Idén TAO-s pályázat keretében elkezdődik, és a tervek szerint be is fejeződik a jelentős térségi szerepet is betöltő sportcsarnok teljes felújítása, valamint a közvilágítás bővítése és korszerűsítése.

Ezenkívül két térségi pályázatnak is kedvezményezettje Úrkút, amelyek főként a közösségi élet támogatására, a lakosság komfortérzetének javítására hivatottak. Önkormányzatunk a településfejlesztéseken kívül folyamatosan nagy figyelmet fordít a civilszervezetekkel való együttműködésre, azok támogatására, a nemzetiségi hagyományok ápolására, a lakosság szociális biztonságának fenntartására – jegyezte meg a polgármester.

Hozzátette, felkészültek a Magyar falvak programra, várják a konkrét kiírásokat, hogy a még megoldásra váró, szükséges fejlesztéseket is meg tudják valósítani.