Aktívan töltik a vakáció heteit diákok és nagyszülők

Bianka és Réka már több mint egy hete élvezi az édes semmitevést. Az elmúlt napokat sok pihenéssel töltötték, amire már nagyon vártak, mert kimerítő tanéven vannak túl mindketten. Bianka a helyi gimnáziumban az iskolapadot már két éve koptatja, és az utóbbi hónapokban három tantárgyból is kis érettségit tett, ami plusz felkészüléssel járt. Réka hatodik osztályos, kedvenc tantárgya a testnevelés. Az év végi bizonyítványában megmutatkozott igyekezete, az osztályban ő lett a második legjobb tanuló.

Mint mondta, nagyon várja a jól megérdemelt pihenést, hogy élményekkel feltöltődve, megújult erővel tudjon nekivágni a hetediknek. Három év korkülönbség van a lányok között, így nem azonos a baráti körük, a legtöbb szabad­idős tevékenységüket külön tervezik. – Szeretnék hosszasan aludni reggelente, sokat játszani Doris kutyánkkal. Gyakran leszek a legjobb barátnőmnél Káptalantótiban, de ő is sokszor jön hozzánk. Kedvelünk a Balatonra járni, a szigligeti strand tetszik a legjobban mindkettőnknek.

A nagymamáimnál is több időt fogok tölteni, mint év közben. Amire már nagyon készülök, az a hidegkúti lovastábor. Visszatérőként tudom, hogy ott a közös mindannyiunkban a természet és a lovak szeretete, mely hamar összehozza a társaságot. Jó új ismeretségeket szerezni – sorolta Réka a nyári programtervét. Bianka gimnazistaként a legtöbb szabadidőt a barátaival tölti, lejárnak a Balatonra. Idén először júliusra diákmunkát is tervezett, Balatongyörökön készít majd fagylaltkelyheket egyik barátnőjével együtt.

– A vasárnapokat júliustól a nyár végéig Budapesten töltöm. Jelentkeztem a Stars of the Future Academybe, ahol a modellkedés és a színészmesterség alapjaiba nyerhetek betekintést. Érdekel a színészet, a múltkori alkalommal Xantus Barbara színésznő tartotta a kurzust számunkra.

Úgy gondolom, sokat tanulhatok önmagamról, és a szituációs helyzetgyakorlatokkal fejleszthetem a kreativitásomat, valamint a szókincsemet. Mind a modellkedés, mind a fotózás biztosan segít majd abban, hogy a különböző élethelyzetekben magabiztosabban tudjak helytállni – mondta Bianka.

A nyári szünet idején az iskolás korú unokák mellett általában megnő a nagyszülők feladatköre is, hiszen a szülők gyakran támaszkodnak rájuk abban, hogy közösen oldják meg a tíz héten át tartó szünet alatt a fiatalok felügyeletét. A veszprémi Békefi Lászlóné Magdolna öt unokával büszkélkedhet, akik Nemesvámosról, illetve Szentendréről érkeznek hozzá a nyáron.

Általában két-két gyermek van nála minden héten, a gyerekek 9–16 évesek, és jól feltalálják magukat mindig, legyen szó strandolásról, olvasásról, tévézésről vagy városi programokról. Magdolna elmondta, a fiúkra ugyan annyira nem jellemző, de a szomszédban nyaraló kislányok és a nála lévő lányunokák együtt is szoktak játszani, átjárnak egymáshoz szomszédolni.

Balla Sándorné Éva két unokájával tölt több időt a nyáron, a tizenkét és tizennégy éves fiúk, mint mondja, tanév során is rendszeresen érkeznek hozzá látogatóba, ám ilyenkor egész heteket is nála töltenek. A nagymama ilyenkor mindig a kedvenc ételeikkel kényezteti az unokákat, akikre, úgy véli, ráfért a nyári szünet, mivel év közben gyakran annyira elfáradnak, lemerülnek az iskolában, hogy a nap végére már semmihez sem marad erejük. A fiúkkal lejárnak a balatoni nyaralóba, ahol kirándulással, strandolással telik az idő, de az unokák a másik nagyszülőknél is töltenek időt a nyáron, oda most gyümölcsöt szedni mennek majd.