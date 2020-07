Alapképzésre vonultak be a veszprémi és a pápai laktanyába

Több mint százan vonultak be katonai alapkiképzésre az MH 54. Veszprém Radarezred és az MH Pápa Bázisrepülőtér laktanyáiba hétfőn.

A Magyar Honvédség Toborzó és Érdekvédelmi Központjainál és irodáinál jelentkezők közül negyvenöten Veszprémbe, hatvannyolc fő pedig Pápára vonult be, hogy szerződéskötést követően megkezdjék alapkiképzésüket és az elkövetkezendő 1+5 hétben kiképzett katonává váljanak.

Az MH 54. Veszprém Radarezredhez bevonulók közül végül tizennégy különböző katonai alakulathoz kerülnek majd a katonák, a pápai állomány pedig nyolc további katonai alakulatnál szolgálhat, olyan különböző beosztásokban, mint például, díszelgő, gépjárművezető, különböző eszközök kezelői, vegyi mentesítő, aknász, rendész vagy palotaőr.

A bevonulás napján a veszprémi Kossuth Laktanyában jártunk, itt a jelentkezők rövid tájékoztatást és adategyeztetést követően szerződést kötöttek a leendő alakulataikkal, majd felvették katonai egyéni felszereléseiket és egyenruháikat, egy kötelező oltást követően pedig elhelyezkedtek az elhelyezési körleteikben. – tudtuk meg Soós Gyula őrnagytól, a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnokától.

A következő napokban és hetekben viszont az újoncoknak már ennyire nem lesz egyszerű dolga, erről File Gábor Zsolt főhadnagy az MH 54. Veszprém Radarezred kiképző szakasz, szakaszparancsnoka beszélt újságunknak. A főhadnagytól megtudtuk az alapkiképzés első hete csupán egy adminisztrációs hét, egészségügyi és fizikai alkalmassági felmérések történnek meg, ez a bevonultatás hete, illetve különböző, kötelező tájékoztató jellegű előadásokat hallgatnak meg a katonák. Az ezt követő öt hétben viszont számos foglalkozáson vesznek részt, ennek első két hete főként elméleti oktatásokból áll, majd egyre inkább átmegy az alapkiképzési program gyakorlati feladatokba. Egészségügyi kiképzést, fegyveranyag-ismeretet, illetve általános lőkiképzést, általános harcászatot tanulnak majd, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, nem csak a laktanyában hanem a honvédség közel lő és gyakorlóterein is. A cél az, hogy olyan képességekkel rendelkezzenek, úgymond teljes értékű katonává váljanak a Magyar Honvédségben, hogy bármilyen feladatra alkalmasak legyenek.

Nagyon fontos az alapkiképzés során, hogy a fegyver biztonságos használatát megtanulják, ne féljenek a fegyvertől, továbbá az alapkiképzésébe be van építve a határszolgálatokra történő felkészítés is, tehát arra is felkészülnek a katonák, hogyha akár határszolgálatban kell részt venniük arra is alkalmasak legyenek. – mondta File főhadnagy.

Az alapkiképzés utolsó hete főként alaki kiképzést tartalmaz majd, ekkor már az ünnepélyes katonai esküre készül az állomány. A mostani bevonulás érdekessége az is, hogy ez az első alkalom, hogy a Radarezred alapkiképzést hajt végre. Ez nekünk, mint parancsnoki állomány és az ezrednek is megtisztelő feladat. – emelte ki File Gábor Zsolt főhadnagy.