Albérlőit zaklatta egy pápai asszony

Meglehetősen régi bűnügy zárult le a törvényszéken, ahol egy asszonyt többek között zaklatásért ítéltek el letöltendő szabadságvesztésre.

A többszörösen büntetett elő­életű Á. L. J.-né 2012 novemberében kiadta lánya pápai panellakását egy párnak, amelynek volt egy tízéves gyereke. Hónapokkal később vita támadt közöttük a kaució miatt, ettől kezdve a vádlott rendszeresen zaklatta az élettársakat.

Először a pápai gondozási központban hamisan azt jelentette be, hogy az élettársak bedeszkázott ablakú lakásban élnek a gyerekükkel. Ezután az albérlőkre és rokonaikra rasszista megjegyzéseket tett, sőt elment a munkahelyükre is. A győri gyárban jelentette, hogy a páros alkatrészeket lopott, amelyeket a lakásukban tárolnak. A biztonsági szolgálat elutazott Pápára, ahol kiderült, ismét hazudott a nő. Hamis papírokat nyújtott be az önkormányzathoz arról, hogy nem tartozik a helyi köztisztasági és szolgáltató kft.-nek. Akkor is trükközött a vádlott, amikor lakatlannak jelentette be az albérlőknek kiadott otthont. Később három személy helyett csak kettőről tájékoztatta a kft.-t, hogy megtakarítson pár ezer forintot.

Mindez elég sokba került az 51 éves vádlottnak, akit a pápai bíróság után jogerősen elítélt a törvényszék a zaklatások és a csalások vétsége miatt. A munka nélküli nőt 10 hónap fogházra büntették, s kötelezték a közel 300 ezer forintos bűnügyi költség egyharmadának megfizetésére.