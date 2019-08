Zenével, tánccal és az új kenyérrel ünnepelték az államalapítást Veszprém megyében

Szent István egy vándorló nép szálláshelyéből országot teremtett és új létformát szabott, fogalmazott Porga Gyula, a megyeszékhely polgármestere az István és Gizella szobránál tartott kedd esti rendezvényen.

– Szent István álma egy független, önmagát ellátni és megvédeni képes Magyarország volt, amely Európában végre otthonra és nyugalomra lel. Az ehhez vezető út több évtizeden át tartott, és érintette az államszervezetet, a kultúrát és a vallást. A változtatásokat úgy kellett végrehajtania, hogy ne kelljen megtagadnia a múltat és az elődöket, nehogy az ország széthúzás, belső háború áldozata legyen – fogalmazott ünnepi beszédében Porga Gyula polgármester.

Hozzátette, az eltelt évszázadokban az ország többször sodródott rossz pályára, de sosem adta fel a Szent István-i álmot. Ebben a keresztény világhoz tartozás tudata segítette a magyarokat, akik Európa legjobb védelmezőivé váltak. A magyarság megmaradásához a kereszténység felvétele mellett a munka, a család és a rend tisztelete, és a szabadság szeretete vezetett. Kiemelte, amíg ezen értékek közül egyik sem jelentéktelenedik el, bízhatunk a jövőben. A 21. században a család a legveszélyeztetettebb érték, amely támogatásra szorul, szögezte le.

A polgármester kitért arra is, az Európa kulturális fővárosa 2023 cím elnyerése nagy lehetőség a városnak, a veszprémiek megmutathatják értékeiket, szokásaikat a kontinensnek, és hívhatnak olyan teljesítményeket, amelyek elsajátítása a javunkra válhat. Feladatunk, hogy nem adhatunk át rosszabb örökséget, mint amelyet kézhez kaptunk elődeinktől. Ezt Veszprémben összefogással sikerül elérni, zárta beszédét Porga Gyula.

Az ünnepségen közreműködött a Talamba ütőegyüttes.

Pápán az államalapítás ünnepére kétnapos programsorozatot rendezett a város

Hétfőn nemzetközi néptáncfesztivált tartottak a Fő téren. Augusztus 20-án a városi megemlékezés az Erzsébet ligetben Áldozó Tamás polgármester ünnepi beszédével kezdődött.

– Az államalapításkor nemcsak közigazgatási intézkedések sorozatáról, intézményszervezésről, büntető jogszabályok megalkotásáról emlékezünk, hanem azon hagyomány megteremtéséről is, ami államhatárok változásán túl is megkülönböztethetővé és összetartozóvá tesz minden magyart. Aki eme örökséget magáénak vallja, magyarul beszél és imádkozik, az ma is Szent István király országában él – hangsúlyozta a városvezető. Mint mondta, I. István évszázadokra Európa egyik legerősebb országát szervezte meg a Kárpát-medencében.

– Az államalapítás értékválasztás volt. Szent István király sziklára, hitre, arra a meggyőződésre építette országát, hogy a keresztény vallás tanítása alapozza meg a sikeres királyságot. Az értékválasztás példát, az értékek következetes megvallása pedig mintát adott a jövőnek – mondta. Végül kiemelte, hogy „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”.

A műsorban fellépett Keresztes János előadóművész, az érsemjéni Ezüstperje-, a tordai Kincsünk- és a pápai Vadvirág Néptáncegyüttes, valamint Németh Dénes zenekara, erősítve a magyarság összetartozását. Az ünneplők megkoszorúzták az Országzászló-emlékművet.

Szent István jól megszervezett országot hagyott utódaira

Balatonfüreden a Szent István téren Bóka István polgármester egyebek mellett szól arról, hogy mindig is az augusztus 20-i ünnep jelképezte a függetlenséget, egységet, amely mindenkit összeköt, aki a Kárpát-medencét otthonának tekinti.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette, számára a törvény és erkölcs elválaszthatatlan volt. Bóka István hozzátette, az államalapító jól megszervezett országot hagyott utódaira, és ez a feladatunk ma is.

A polgármester a testület döntésére Kiszely Pálnak díszpolgári címet adott át. A laudációban elhangzott, Kiszely Pál tősgyökeres balatonfüredi, biológia, kémia, angol szakos tanár, korábbi középiskolai igazgató, a biológia tudományok doktora. A testületnek 1990 óta tagja, aktív közösségi ember. Balatonfüreden az ünnep este a helyi és balatonalmádi vegyes karok, és a Makám Együttes előadásával folytatódott, majd tűzijátékkal ért véget.

Hogy megmaradhassunk, s önmagunk maradhassunk

Zircen Ottó Péter polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, csak az erős gyökerű, egészséges törzsű fák képesek új hajtásokat hozni, ellenállni az időjárásnak viszontagságainak, és képesek fejlődni, évről évre újabb gyümölcsöket érlelni. „A gyökér a múlt, a jelen a törzs, a jövő az ágak végén sarjadó friss hajtás, egyik sem létezhet a másik nélkül, bármelyik hiánya vagy sérülése a folyamatosságot szüntetheti meg.

Azért van helyünk ebben a világban, azért van ez a koordináta-rendszer bennünk, azért tudunk magyarul, anyanyelvünkön megszólalni, örömet és fájdalmat kifejezni, mert Szent István megalkotta azokat a kereteket, amelyek képesek voltak megőrizni ezeket az értékeket – azért, hogy megmaradhassunk, s önmagunk maradhassunk”.