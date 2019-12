Állami tulajdonba kerül a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet is

A kormány hat magántulajdonban lévő meddőségi központot von irányítása alá a jövő év elejétől és megszerzi a működésükhöz szükséges ingatlanokat. Ezen központok közé tartozik a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet Kft. (PRI) is.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára nemrég a Nézőpont Intézet népesedéspolitikai konferenciáján arról beszélt: a kormány segíteni akar a 150 ezer meddőségi problémával küzdő párnak. Az állami tulajdonosi joggyakorló az Állami Egészségügyi Ellátó Központi (ÁEEK) lesz, a rendelet értelmében ez az állapot 2022. december 31-éig fenn fog állni.

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások. Azok gyorsabbak és mindenki számára hozzáférhetők lesznek.

Az államtitkár szerint a döntéstől azt várják, hogy a „vágyott” gyermekek megszülethessenek, és az érintett párok egységesen magas színvonalú kezelést kapjanak várakozás nélkül az egész országban.

A tapolcai intézetet érintő változásról az intézmény ügyvezető igazgatója, Török Attila úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem tudja megmondani, milyen mértékben érinti a tapolcai intézetet annak állami tulajdonba kerülése.

– Meglepett a hír, nem számítottunk ilyen intézkedésre, ilyen nagy fokú támogatásra. Úgy gondolom, hogy a világon nincs máshol ilyen, hogy mindenki öt alkalommal részt vehet a lombikbébiprogramban, és ehhez még a gyógyszereket is ingyen megkapja. De nagyon friss a hír, nem volt még tárgyalásom senkivel a további működéssel kapcsolatban. Úgy tudom, nálunk minden ugyanúgy fog menni, mint eddig, csak sokkal több beteget láthatunk el állami támogatással, gyakorlatilag korlátozás nélkül. Nekünk erre van még szabad kapacitásunk. Az eddigi úgynevezett teljesítményvolumen-korlát miatt nagyjából négyszáz beteget tudtunk évente ellátni állami finanszírozásból, miközben a forgalmunk ennek több mint a duplája volt. Ez a szám még inkább nőni fog, hiszen olyanok is bekerülnek ezentúl a programba, akik anyagi okok miatt eddig nem tudták vállalni a kezelést. Teljesen ingyenesek lesznek a vizsgalatok. A meddőség kivizsgálása nálunk eddig is ingyenes volt, de voltak azért fizetős vizsgálatok, például a hormonvizsgálatok egy része. Nálunk ez nagy változást nem okoz tehát, de rendkívül fontosnak tartom, hogy ezután a gyógyszerek szintén ingyenesek lesznek, ami eddig átlagos esetben is 50–100 ezer forintos nagyságrendet tett ki alkalmanként, de akár ennek többszöröse is lehetett – mondta az ügyvezető. Hozzátette, hogy a betegek többsége Veszprém, Vas és Zala megyéből érkezik Tapolcára, de sokan jönnek Győr környékéről és a Balaton déli partjáról, sőt, vannak Miskolcról, Debrecenből jelentkezők is.

– A tapolcai intézmény meg tud felelni a megemelkedő érdeklődésnek, bár a várólista már így is több hónapos, de ez idővel megszűnik. Azon leszünk, hogy lehetőség szerint minél gyorsabban ellássuk a betegeket, ne kelljen várakozniuk. Valószínűleg most lesz egy nagy roham, és aztán a várólistát akár meg is szüntethetjük. Van szabad kapacitásunk, a nálunk jelentkező betegeket el tudjuk látni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél több eredményes kezelés történjen, és minél több baba szülessen. Amennyiben jelentősen megnő a forgalmunk, keresnünk kell még orvosokat, embriológusokat. Sajnos azonban nincs ilyen képzés hazánkban, az intézetünkben nehéz a kiesett szakemberek pótlása – mondta Török Attila.

Novák Katalin a minap arról is beszélt, hogy a jövő év elejétől – a kormány támogatásának köszönhetően – emelkedik két, az 1-es típusú diabétesszel élőket segítő eszköz támogatása. Az államtitkár elmondta, hogy jelenleg a legmodernebb ellátást például az inzulinpumpával, illetve egy vércukrot mérő szenzor segítségével lehet garantálni. A kormány most az ezekhez való hozzáférést könnyítette meg. Így 2020. január elsejétől a gyermekeknek és a nappali tagozatos tanulóknak 98 százalékos, a felnőtteknek 80 százalékos támogatással lehet hozzájutniuk az említett eszközökhöz. A szenzort hat hónapra kapják meg az érintettek, azt követően akkor újíthatják meg az alanyi jogú támogatást, ha a vizsgálatok során látszik, hogy használják az eszközt. A jövőben az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket nevelő szülők is igénybe vehetik a gyermekek otthon gondozási díját és az ápolási díjat.