Állást keres? A veol segít Önnek!

Ha Ön jól képzett szakmunkás, akkor abban a szerencsés helyzetben van, hogy lazán válogathat az állásajánlatok között.

Kőművest, festőt és burkolót azonnal felvennének, szükség lenne gyakorlott kárpitosra, de segédmunkásokat, sőt építésvezetőt is keresnek megyénkben a munkaadók. Több cég ajánlatából választhatnak a raktárosok is, de aki a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, azt is tárt karokkal várják egy balatonfüredi szállodában.

Nyugdíjasokat is vár a munkaerőpiac, a Szomszédok szövetkezetben tejtermék-csomagolói állásba keresik a dolgozni vágyókat, ugyanúgy a diákok is többféle ajánlatból válogathatnak az egyik munkaerő-közvetítő cég honlapján.

