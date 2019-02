Állatvédőknek segített a pápai Petőfi mozi

A Petőfi mozi az Egy kutya hazatér című filmre váltott jegyek után 100-100 forintot ajánlott fel a Pápai Humán Állatvédő Egyesület részére. A befolyt összeget kiegészítették a mozilátogatók adományaival, így több mint 147 ezer forinttal gyarapodhatott az egyesület.

Az adományt Micsik Zoltán, a Petőfi mozi vezetője adta át Gaálné Nagy Dorisznak, a Pápai Humán Állatvédő Egyesület alelnökének a Szabó Dezső utcai menhelyen. Nem ez volt az első alkalom, hogy a Petőfi mozi a jó ügy mellé állt, hiszen korábban a helyi Második Esély Állatmentő Csoportot is támogatták. Megtudtuk, a pápai moziban három héten keresztül volt műsoron az Egy kutya hazatér című film, melyet 21 alkalommal vetítettek le. Ennek kapcsán felajánlást tettek, miszerint minden megvásárolt mozijegy után 100 forintot a Pápai Humán Állatvédő Egyesületnek adományoznak. A jegybevételekből több mint 120 ezer forint folyt be, emellett az moziban egy perselyt is kihelyeztek, így összesen 147 340 forint gyűlt össze három hét alatt.

– A mozi csapata nevében is mondhatom, hogy nagy állatbarátok vagyunk, így adta magát ez a kezdeményezés – tette hozzá Micsik Zoltán.

Gaálné Nagy Dorisz hangsúlyozta, nagyon hálásak az adományért. Jelenleg 16 kutyát gondoz az egyesület. – Szerencsére mostanában egyre többen gondolnak az egyesület munkájára és szeretnének minket támogatni. A gyűjtésből befolyt összeget az egyesület gondozásában lévő kutyák ivartalanítására, oltására fordítjuk – magyarázta.

Megjegyezte, továbbra is várják az önkéntesek, sétáltatók jelentkezését, emellett idén több programot és nyílt napot is szerveznek majd.