Alsóörsön jó nyári szezonra számítanak

Elfogadták az 1,1 milliárdos idei költségvetést Alsóörsön a közelmúltban, amelyből működésre mintegy 800 millió forintot költenek, fejlesztésre pedig 300 milliót, idetartozik például a kerékpárút. A hasznos helyi tudnivalókról egy összeállítást készítettek, amit mindenki elolvashat, tudtuk meg Hebling Zsolttól, a több mint kétezer lakosú község polgármesterétől.

A település elöljárója kiemelte, minden egyes döntésről továbbra is egyeztet a képviselőkkel, különös tekintettel a járványhelyzetre. Hozzátette, óvatosan terveztek, de felelős és takarékos gazdálkodással stabilan, biztonságosan működhetnek.

Hebling Zsolt bízik abban, hogy a körülmények idegenforgalmi tekintetben is a tavalyihoz hasonlóan alakulnak majd idén, és ismét jó szezon előtt állnak.

Tavaly június közepétől kezdődött meg a nagy nyári forgalom, rengetegen keresték fel az egészségbiztonságot is garantáló Balaton-partot, így Alsóörsöt is. Ahogy máshol, a községben szintén elmaradtak a nagyobb fesztiválok, rendezvények, ilyen volt például a motoros találkozó. Alsóörsre ezek a programok is nagyon sok vendéget vonzanak, akik tavaly az egészségbiztonsági okok miatt elmaradt rendezvények híján nem érkeztek meg.

A korábbinál jóval szűkebb körben, és kiemelten ügyelve az egészségbiztonságra, sikerült megrendezni a nyárbúcsúztatót, valamint a sörfesztivált, és nagy érdeklődés kísérte a szabadtéri színházi előadásaikat.

A polgármester beszélt még arról is, hogy kiírják hamarosan a Varázserdő, illetve a komplex multifunkcionális turisztikai központ üzemeltetését érintő pályázatot. A környéken ehhez hasonló turisztikai attrakció nincs, nem beszélve a lenyűgöző erdei környezetről, ahol működik majd.

A községben mindig nagyon fontosnak tartották az emberek véleményét, így lesz ez márciusban is. Ezúttal a benzinkútról lesz szó, és megkérdezik őket arról, hogy egyetértenek-e tervezett építéssel.

Alsóörsön kiemelten kezelik, hogy a helyieket, a nyaralótulajdonosokat, valamint minden vendéget tájékoztassanak a legfontosabbakról. Ezzel a céllal jelent meg az idei Praktikum Tár nevű kiadványuk, is, amit eljuttatnak mindenkihez, és el lehet olvasni a község honlapján is. Ebben részletezik egyebek mellett azt, hogy mikor lehet használni a fűnyírót, de sok más mellett közlik a legfontosabb elérhetőségeket, telefonszámokat is.