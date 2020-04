Amerikában élő városlődiek jelentik: szellemváros lett a tízmilliós New York

Üresek az utcák, amelyeken mindössze néhány taxit lehet látni olykor, félelmetes arcát mutatja a máskor pezsgő, lüktető tízmilliós világváros – erről beszélt egyebek mellett Stenger Mihály és párja, Éva, akiket a New York egyik kerületében levő, bronxi otthonukban hívtunk fel április 3-án.

– Csak az étel- meg a csomagszállítókat lehet látni, meg a 30 ezerből néhány taxit. Azok közlekednek csak, akik az egészségügyben dolgoznak. Az iskolák, óvodák, hotelek bezártak. Az élelmiszerboltok, a drogériák, a gyógyszertárak és a posták működnek, néhány pizzéria még nyitva van. A boltokban mindent lehet kapni, csak néha adódik, hogy valamiből rövid ideig hiány alakul ki. A két hete elrendelt kijárási korlátozást a hónap végéig meghosszabbították – érzékeltette a New Yorkra jellemző állapotot Stenger Mihály.

A városlődi születésű férfi hatvan éve él a világvárosban, felesége, Éva pedig három évtizede. Mihály egy hatalmas limuzinnal szállítja a világsztárokat forgatásra, rendezvényekre, programokra, de most – ahogy mondta – ők is valamennyien lehorgonyoztak otthonaikban, és nem mennek sehova. A gyönyörű limó pedig garázsban várja a jobb időket.

A pár úgy mondta, az USA-ban folyamatosan kutatják a koronavírus elleni hatóanyagot, és New York államba a napokban behozták azt a gyógyszert, amit évtizedek óta a malária ellen alkalmaznak. Azt hallották, hogy ezt már használják is a helyi kórházakban, és úgy tudják, hogy a rossz állapotban levő betegek meg is kapták ezt, és jobban lettek tőle. Tudomásuk szerint a gyógyszer alkalmazása mellett azért döntöttek az államban, mert megfigyelték, hogy a malária által sújtott országokban, ahol kapják az emberek az említett szert, nem jellemző a koronavírus.

Mihály és Éva felidézte, a kijárási korlátozás elrendelése után lassan csendesedett el a város, mert tízmillió embert nehéz volt elkülöníteni, rávenni arra, hogy tartsanak egymástól két-három méter távolságot, és sajnos nehezen lehetett megértetni minden emberrel, hogy maradjanak otthon. Ez idő alatt viszont nem lehetett tudni, hogy ki kivel találkozott. Az, hogy kis területen rengeteg ember él együtt, szintén közrejátszhatott a fertőzés gyors terjedésében. Másfelől az is nagyon kedvezőtlen volt, hogy a kijárási korlátozás hírére, körülbelül három héttel ezelőtt, tömegével érkeztek vissza a városba az emberek, akik máshol dolgoznak, élnek, és a reptereken rengetegen zsúfolódtak össze.

A tévécsatornák most folyamatosan az állandó kézmosásra figyelmeztetnek, hogy mindenki legalább 25-30 másodpercig mossa a kezét szappannal, meg arról is beszélnek, hogy az emberek viseljenek maszkot. Ma már a lakosság legkevesebb 80 százaléka betartja egymástól a távolságot és maszkot visel New Yorkban. A boltokban is rend van, megmondják, hogy ki melyik pénztárhoz mehet, a dolgozók plexifal mögött, kesztyűben, maszkban dolgoznak, a vevők pedig hitelkártyával fizetnek.

Lakat került a játszóterekre, a híres botanikus kertre, a parkokra is, de utóbbiakban sétálni lehet. Arra mindenki figyel, hogy több méterre és maszkban legyen a másiktól. Éva úgy fogalmazott, minden elismerése a szülőké, akik ma New Yorkban otthon vannak gyermekeikkel. Harlemben és főként a külvárosokban minden utcasarkon volt egy kosárlabdapálya, illetve -palánk, ahol a korlátozás ellenére is együtt játszottak a fiatalok. A rendőrök hiába kérték és figyelmeztették őket, hogy a fertőzésveszély miatt ne csoportosuljanak, és lakatot is tettek a kapukra, nem járt eredménnyel. A fiatalok csapatokban sportoltak és átmásztak a lezárt kerítésen. Végül a rendőrök, akik folyamatosan jelen vannak városszerte, több munkást kivezényeltek az utcákra, akik szétszedték ezeket a sporteszközöket.

A házaspár kiemelte, félelmetes látvány, hogy sok kórháznál lehet látni a nagy hűtőkamionokat, amik a holttesteket viszik el. Nincs más megoldás, egyetlen nap, illetve éjszaka alatt sokan meghalnak, és a kórházakban nem lehet hová tenni őket. Az elhunytakat elhamvasztják. Az külön tragédia, hogy a hozzátartozók még el sem tudnak búcsúzni tőlük, a kórházból felhívják őket telefonon, hogy elhunyt a hozzátartozójuk. A tehetősebbek interneten búcsúznak általában.

– A helyzet tragikus és megrendítő – jegyezték meg Stengerék. Beszéltek arról is, hogy rengeteg magányos ember él a városban, köztük sok az idős, és most a nagy bajban az összefogás a jellemző. Így aki csak tud, segít idős szomszédjának, ismerősének. A házaspár utalt rá, a városban azt beszélik, hogy napokon belül elfogynak a lélegeztetőgépek, de ők úgy tudják, hogy ez nem igaz, mert addigra több ezer ilyen eszköz érkezik hozzájuk egy másik államból. New Yorkban összesen 125 kórház működik, de azért, hogy tehermentesítsék ezeket, kórházhajó is érkezett, ahol egyéb betegeket kezelnek, nem a koronavírussal küzdőket.

A kórházaknak segít több szálloda is, sok szobát átalakítottak úgy, hogy kórházi ellátásra alkalmas legyen, illetve itt adnak helyet több olyan embernek, akinek pozitív lett a vírustesztje. Stengerék szerint a mostani kritikus helyzet kialakulásában valószínűleg közrejátszhatott az is, hogy a városban mindig is nagyon zsúfoltak voltak a kórházak, erről ők is meggyőződtek, amikor még korábban odakerültek.

A pár saját életéről elmondta, Mihály alig megy le az utcára, csak rövid sétákra, felesége minden reggel gyalogol. Maszkot viselnek, nagyon gyakran mosnak kezet, és néhány gyaloglót meg kutyát sétáltató embert látnak. New York félelmetes látványt nyújt, a világvárosból szellemváros lett.

– Ami most van, arra nincsenek szavak – szögezték le együtt. Úgy tudják, május elején megmozdulhat a gazdaság, ahol most vészhelyzet van, már több gyárat arra utasítottak, hogy például autók helyett egészségügyi eszközöket gyártsanak.