Andorka Hanna: „Soha nem gondoltuk, hogy terrortámadás történhet Bécsben”

A véletlenen múlt, hogy nem voltam ott a terrortámadásnál hétfőn este, mondja elborzadva Andorka Hanna, aki régóta Bécsben él. Az osztrák evangélikus egyháznál a „nőkért szervezet” vezető munkatársa, a bécsi művészvilág ismert személyisége. Korábban volt férje révén sokat tartózkodott Balatonfüreden.

– Nagyon megrázott ez a támadás, és még a legrosszabb rémálmában sem gondolt arra senki, és nem számított rá, hogy ez a terrortámadás Ausztriában, illetve Bécsben megtörténhet. Úgy tudtuk, ez az ország nem tartozott az iszlamista célpontok közé, és eddig nem is történt még ilyen borzalmas eset – fogalmazott Hanna, aki közvetlenül a belváros mellett él, és tőle egy kilométerre történt a terrortámadás hétfőn este.

Úgy mondja, neki is a támadás közvetlen közelében lett volna dolga hétfőn este, de váratlanul közbejött valami, így emiatt nem tartózkodott ott. Azóta is nagyon hálás a sorsnak, hogy az élet így hozta, mert ki tudja, mi történik, ha ő is a támadás közelében van. Így otthon maradt, és hétfőn este rengeteg szirénázó rendőrautót hallott, aztán a közösségi oldalon látta, milyen szörnyűség történt a közelében, amit aztán a tévében nézett tovább rémülten, döbbenten.

Felidézi aztán, hogy az osztrák fővárost nagy forgalom jellemezte hétfőn este, mivel nagyon kellemes idő is volt, az emberek kihasználták mindezt, illetve az utolsó lehetőséget, mert éjféltől a koronavírus miatt november végégig korlátozások léptek életbe egész Ausztriában. Bezáratták egyebek mellett az iskolákat, a szállodákat, éttermeket, kávézókat, szabadidős központokat, és este nyolctól reggel hatig kijárási tilalom van. A terrortámadás miatt a belügyminiszter arra kérte az embereket, hogy kedden mindenki maradjon otthon. Hanna a házából kedden reggel nagyon kevés embert látott az utcán, a tömegközlekedési eszközök is csaknem üresen jártak. A híradások folyamatosan a történtekről szólnak, és az emberek úgy tudják, a közeli településeken is történtek letartóztatások.

Hanna felidézi, 1991 óta él Bécsben, de már gyerekkorában is évekig ott lakott, mert diplomata édesapja a magyar nagykövetségen dolgozott. Arra emlékszik, hogy nyugodt, polgári élet jellemezte az osztrák fővárost. Elmondása szerint a lakosság összetétele mára nagyon megváltozott, korábban csak magyarok valamint török, és a volt Jugoszláviából származó vendégmunkások éltek ott, akik főként az építőiparban dolgoztak. Nem volt olyan sokszínű, illetve multikulturális a lakosság, mint manapság. – Ez szerintem nem feltétlenül jó, mivel sokan nem képesek, és nem is akarnak beilleszkedni, illetve alkalmazkodni az európai életstílushoz, a befogadó ország kultúrájához. Olyan reményekkel érkeznek ide sokan, hogy itt nem kell dolgozni. Az biztos, hogy Ausztriában nagyon kedvezőek a szociális feltételek, ami valószínűleg szintén vonzó számukra.

– December elsején, a fokozatos feloldást követően szeretnék majd jó érzéssel utcára lépni Bécsben, mert félelemben, rettegésben nem élhet az ember, jegyzi meg Hanna. Beszél arról is, hogy az elmúlt években már november közepén megnyílt a karácsonyi vásár, ami különleges hangulatot kölcsönzött az osztrák fővárosnak, és híres idegenforgalmi látványosság volt. Az ünnepi vásár idén a tervek szerint csak decemberben nyithat meg. Hanna Bécsben az osztrák evangélikus egyháznál egy számára nagyon érdekes és szerteágazó munkát végez, a „nőkért szervezetben”. Számos kirendeltségük működik az országban, ő előadásokat, konferenciákat szervez, részt vesz újságuk szerkesztésében. Emellett nagy szenvedélye a festészet, ismert személyiség a bécsi művészeti életben, hosszú évek óta kiállításokon, magazinokban mutatkozik be. Úgy mondja, vitorlásfestőnek nevezik, ugyanis erre a területre specializálódott. Szívből szereti a Balatont, a tó hangulatát, színeit, Balatonfüredet, a vitorlásokat, és képein ezt festi meg. – Füred gyönyörű, lenyűgöző a fejlődése, a megjelenése, a kulturális, és a vitorlázással kapcsolatos élete, utal a balatoni város szépségére Andorka Hanna.