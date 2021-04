Anyukák dilemmája: otthon maradni a gyerekkel vagy megtartani a munkahelyet?

Egyre több édesanya hívja fel mostanában a szakszervezet érdekképviselőit, hogy tanácsot kérjen: hogyan tudja megőrizni munkahelyét, ha gyermekei távoktatásban tanulnak és otthon kell velük maradnia. Több lehetőség is van a megoldásra.

– Akinek ilyen gondja van, annak először is jeleznie kell ezt munkaadójának és dolgozóként rögtön érdemes is megoldási lehetőségeket javasolnia. Van ahol az segít, hogy az édesanya és az édesapa felváltva oldja meg az otthoni gyermekfelügyeletet, így mindegyikük kevesebbet hiányzik a munkahelyéről. Ilyenkor a munkaidőbeosztásuknál kérik problémájuk figyelembevételét. Előfordul, hogy az apa éjszakai műszakot vállal inkább, egy kereskedelemben dolgozó édesanya pedig a hétvégéken vállal hosszabb műszakokat – mondta el Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Veszprém megyei képviselet-vezetője. Arról is beszélt, hogy szerencsés a helyzet ebből a szempontból ott, ahol munkaidőkeretben dolgoznak a munkavállalók, akkor a mostani hiányzásukat, a kiesett munkaidőt későbbi hónapokban dolgozhatják le és így havi fizetésüket is megkapják. Tud olyan esetről is, ahol a férj külföldön vállalt munkát, ezért három gyermekükkel felesége úgy tudott otthon maradni, hogy fizetetlen szabadságot kapott. Olyan családtagjuk nincs ugyanis, akik segíteni tudott volna ebben nekik.

Az érdekvédő tapasztalatai szerint a pandémia idején a munkaadók partnerek abban, hogy valamiféle megoldást találjanak azoknak az embereiknek a gondjára, akik szülők. Hiszen a gyerekeknek elsőbbséget kell élvezniük, de a munkahelyüket is a legtöbben szeretnék megőrizni. Nem kockáztathatják, hogy több hónapig bevétel nélkül maradnak azért, mert új állást kell keresniük. Mürkl Mónika elmondta, hogy könnyebb a helyzet az irodai munkát végzőknél, mert esetükben a munkáltató a home office engedélyezésével is segíthet, így csak hetente egyszer vagy kétszer kell bemenniük munkahelyükre adategyeztetés miatt. Ám ilyenkor viszont megterhelő, hogy az otthonról elvégzett feladataik mellett gyerekeiknek is segíteniük kell a tanulásban. Hisz a távoktatás azért nem olyan, mint mikor iskolába járhatnak a nebulók. Sokaknál pedig nem is lehetséges, hogy távmunkát végezzenek. Őket azzal is segíteni szokták főnökeik a járvány idején, hogy kiadják időarányos szabadságukat, amit így azzal töltenek, hogy ügyelnek arra, kisiskolás gyermekeik ne maradjanak le a tananyagban az online oktatás mellett se.