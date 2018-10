Ápolják Radnóti Miklós emlékét Szentkirályszabadján

Több iskola diákjai tisztelegtek sétával Radnóti Miklós emléke előtt szombaton.

A költő munkaszolgálatos társaival 1944 októberében járt Szentkirályszabadján a szerbiai Borból induló menet egyik állomásaként. A 74 éve történtekre emlékezve általános és középiskolások Veszprémből sétálva tették meg a Szentkirályszabadjára tartó mintegy öt kilométeres utat. Az emlékmeneten a veszprémi Padányi és Táncsics középiskolák, valamint a helyi Szent István Király Általános Iskola tanulói vettek részt.

Gyarmati Katalin polgármester beszédében felidézte, a költő előtt tisztelgő emlékmenetet Egyed László, a veszprémi Vegyipari Technikum tanárának kezdeményezésére 1964-ben rendezték meg először. Radnóti életútjáról szólva kiemelte, az 1940-es évek elején sorozták be munkaszolgálatra, a zászlóaljat 1944-ben Borba vezényelték, és rézbányában dolgoztatták. A csoportot szeptember közepén indították útnak Magyarországra, a költő munkaszolgálatos társaival október végén járt Szentkirályszabadján. A polgármester kiemelte, a költő ezekben a hetekben is folytatta a versírást, utolsó költeményét a településen fejezte be.

A megemlékezésen verset szavalt Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad vezetője, énekelt, szavalt és gitáron közreműködött Molnár Brigitta. A rendezvény zárásaként koszorúkat és mécseseket helyeztek el a résztvevők Radnóti Miklós és tragikus sorsú munkaszolgálatos társai tiszteletére emelt emlékhelynél.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS