Arany Elefántyuk Nagydíjat kapott Gáspár Gábor

Gáspár Gábor fotóművész, lapunk korábbi munkatársa Molnár Sándortól vehette át az Arany Elefántyuk Nagydíjat.

Az Arany Elefántyuk Vándordíjat három éve havonta ítélik oda az alapítók, Molnár Sándor, az Utas és holdvilág antikvárium tulajdonosa, valamint a korábbi díjazottak azoknak, akik sokat tettek Veszprém kulturális életéért. A vándordíj betelt, mivel csak 28 név fért rá. Mostantól Nagydíj formában adják át évente egy arra érdemesnek talált személynek, aki sokat tett a város kultúrájáért. Az ezzel járó bronz szobrot, melyet Lugossy László szobrászművész készített, 2019-ben Gáspár Gábor fotóművész, újságírónak ítélte a társaság.

Az elismerést Molnár Sándor kuratóriumi elnök az antikváriumban tartott keddi ünnepségen adta át Gáspár Gábornak, akinek életútját ismertette. A díjazott több mint tizenhat évig dolgozott a Napló fotóriportereként, a fotórovat vezetőjeként, több kiállítása volt itthon és külföldön. Munkáját többek között Veszprém város Szabad Sajtó díjjal jutalmazta, a Tánc fesztiválja Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozón több alkalommal díjazták őt, ott van a város kulturális eseményein, programjain.

Ezt emelte ki Gáspár Gábor is, aki azt mondta, fotókon örökíti meg a pillanatokat. Ő a „város szeme”, ahogyan Hegyeshalmi László fogalmazott. Gáspár Gábor köszönetet mondott az elismerésért, azért, hogy ilyen illusztris társaságba kerülhetett. (Az Arany Elefántyuk Vándordíjat korábban többek között Tóth Loon, Brassai Zoltán, Praznovszky Mihály, Kováts Péter, Benczédi Sándor, Horváth Lajos, Hegyeshalmi László, Lugossy László, Ács Anna, Herth Viktória, Kovács Attila, Botár Attila, Krámer György, Módri Györgyi, Oravecz Edit, S. Bonnyai Eszter és Kvári Sinkó Zoltán posztumusz kapta meg – a szerk.) Továbbra is jelen lesz a város életében, hasonló ritmusban pörög ezután is, ígérte a díjazott. Molnár Sándornak két könyvet adott ajándékba; édesapja, Gáspár János által válogatott versek mellé keresett illusztrációkat.

A Nagydíj mellett évente ezentúl egy ifjúsági díjat is átadnak júliusban, tájékoztatott a társaság kuratóriumi elnöke.