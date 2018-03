Átadták a 2018-as Szabad Sajtó Díjat

A Magyar Sajtó Napját ünnepelték kedden délután a városháza aulájába szervezett megemlékezésen a város sajtóorgánumainak munkatársai. Az ünnepély keretei közt a Szabad Sajtó Díjat is átadták.

Kiemelkedő esemény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a hagyományaihoz híven idén is megrendezte az 1848-as, a sajtószabadság szempontjából is kiemelkedő eseményekre visszaemlékező Magyar Sajtó Napját, s a város információszolgáltatásában végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen átadta a Szabad Sajtó Díjat is.

– Mit vár el ez az átlagos veszprémi polgár a veszprémi médiumoktól? – tette fel a kérdést ünnepi beszédében Hajas Bálint, a Méz Rádió stratégiai igazgatója. – Először is hiteles tájékoztatást a történésekről hogy feltárják előtte a tények mögött megbúvó mozzanatokat, motivációkat, és mindezt olyan stílusban, hogy élvezetes legyen a tájékozódás – emelte ki Hajas Bálint, aki rámutatott, az újságírónak nem az a feladata, hogy megváltoztassa az emberek véleményét, hanem az, hogy a cikkek és tudósítások mentén gondolkodásra és saját véleményalkotásra bírja őket.

– Fontos és szép hagyomány itt Veszprémben, hogy az első szabad sajtótermék megjelenése apropóján megünnepeljük ezt az alkalmat. A szabad sajtó egy elvont fogalom, s nyilván az eszmét kell ünnepelni, de ha komolyan vesszük, akkor meggyőződésem szerint ilyenkor a helyi sajtó munkatársait ünnepeljük, hiszen a sajtószabadság szép eszménye rajtuk keresztül tud megvalósulni – mondta el köszöntőjében Porga Gyula polgármester. Idén a helyi médiában végzett megbízható, pontos munkája, valamint a sajtófotózás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Zwicker Tamás vehette át a Szabad Sajtó Díjat. Zwicker Tamás a veszprémi, Veszprém megyei sajtó ikonja, fogalmazott a polgármester, így esetében nem egy év kiemelkedő munkáját, hanem egy életművet díjazott a város.

Évtizedeken át dolgozott szinte minden veszprémi médiának

A veszprémi születésű Zwicker Tamás a helyi Táncsics Mihály Szakmunkásintézetben tanulta ki a fényképészszakmát. Tanulóéveit a Fényképész Szövetkezetnél töltötte, majd ezután a dekoráció- és fotócsoport vezetője lett a Bakony Művek sajtó- és reklámosztályán. A Veszprémi Vasas futballcsapatában kezdetben a pályán, később a pálya szélén csapatfotósként bizonyított. Fiával nyitotta meg önálló vállalkozásként fotószaküzletét. Évtizedeken át dolgozott szinte minden veszprémi médiának, többek között a Veszprém Megyei Napló, majd a Veszprémi 7 Nap külső munkatársa is volt. Ma is pontos, megbízható, precíz munkavégzés jellemzi, aktivitása valamint a helyi médiában betöltött szerepe kiemelt jelentőséggel bír.