Átadták a felújított sólyi egészségházat

Átadták csütörtökön a megújult egészségház épületét a településen, ahová a Magyar Falu Program keretében új eszközöket is vásárolhatott Sóly Község Önkormányzata.

Az ünnepélyes átadón Kaptur József, a település polgármestere mutatta be a közel húszmillió forintos felújítás részleteit. – Az épület állaga már nem felelt meg a minimális elvárásoknak sem, szükség volt az azonnali cselekvésre. Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi forrással az önkormányzat nem rendelkezett, testületi döntés alapján pályázatot nyújtott be a belügyminisztériumhoz, ami kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert tizenöt millió forintos támogatáshoz ötszázalékos önrészt önkormányzatunk a költségvetéséből biztosította – mondta el a település polgármestere.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő az átadón kihangsúlyozta, a település két különböző pályázatot is beadott, és ezeknek köszönhetően még átfogóbb fejlesztést vihettek véghez. – Sóly önkormányzata nagyon jól gazdálkodik a rábízott vagyonnal, hiszen a többi település számára is példaértékű az, hogy két pályázatot hogyan tudott összevonni, hiszen a belügyminisztérium által kapott állami támogatást az önkormányzat saját erőből kiegészítette, és a Magyar Falu Programtól kapott támogatással fésülte össze, amiből az orvosi eszközöket tudták finanszírozni. A Magyar Falu Program pont azt tűzte ki célul, hogy helyben tudjanak az emberek boldogulni, a legjobb befektetés pedig mindig az egészség – tette hozzá Ovádi Péter.

A kivitelezés során megvalósult az épület külső és belső felújítása, nyílászárók cseréje. Leszerelték az elavult gázkonvektorok, és a kor követelményének megfelelő kondenzációs gázkazán és központi fűtés biztosítja immár a komfortérzetet. Az épületet napkollektorral szerelték fel, a palatetőt cseréptetőre váltották, valamint az elektromos hálózatot is felújították. A felújított épületben a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejáratot és mosdót is kialakítottak. Új várópadok, ruhafogasok, számítástechnikai eszközök is helyet kaptak az épületben. Sterilizátor, defibrillátor, EKG készülék, hallás- és látásvizsgáló, bébimérleg és egyéb orvosi eszközök beszerzése is megtörtént.