Átadták a megújult szigligeti óvodát

Szerdán délelőtt adták át a helyi óvoda felújított épületét, amely több ütemben készült el mostanra.

Az ünnepségen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Magyar Falu Program 2019 óta immár a harmadik évben biztosít pályázati forrásokat a falvak számára. – Nagy öröm egy oktatási intézmény felújított épületét átadni. Az elmúlt időszakban településünk falvai sokat fejlődtek, Szigligeten megújult a hivatal és reményeink szerint hamarosan elkészül az iskola épülete, amelyre már megnyerte a pályázatot a község. Ez azt bizonyítja, hogy jól használták a pályázati lehetőségeket – mondta Fenyvesi Zoltán és hozzátette, hogy az elmúlt két évben 200 millió forint állt rendelkezésre a választókerület óvodáinak udvarai, épületei, tornatermei felújítására.

– Örülök, hogy mindezeket megvalósíthatjuk, de sok más felkapott eleme is van a programnak. Például az intézményhálózat, az utak, járdák felújítása, amelyekre szintén sokan pályáztak az elmúlt időszakban. Csak ötezer fő alatti települések igényelhetik a Magyar Falu Program biztosította nagyon jó lehetőségeket, így kikerülhető az anomália, hogy hátrányba kerüljenek a falvak a városokkal szemben. A községek számára a jövőben is rendelkezésre állnak támogatások, például a kisboltok nyitásához, az állatok ivartalanítására, chipelésére, valamint összevonták az intézményfelújítási pályázatokat, az önkormányzati épületek egyszerűbben újulhatnak meg – mondta a képviselő.

Balassa Dániel polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy olyan óvoda udvaron állnak az ünneplők, amely egyre inkább méltó azon elvárásokhoz, amelyeknek egy óvoda meg kell, hogy feleljen.

– Remélem, a jövőben még tudjuk ezt fokozni, hiszen az itt folyó munka példaértékű országos szinten is. A helyi gyerekeken kívül a környező településekről is járnak az óvodánkba a gyerekek, ahol közel 12 milliós pályázati forrásból és négy milliós önerővel készült el a tetőzet, a kerítés építéséhez a program közel hárommillió forintot biztosított, az önkormányzat közel két milliót. Elkészült a kerítés látványos festése is, ez a stílus folytatódhat később akár az iskola területén is. Továbbá az óvoda fala díszítése ugyancsak megvalósult kint és bent is – mondta a polgármester és megköszönte mindazok munkáját, akik bármilyen módon segítették a felújításokat.