Átadták a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának okleveleit

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának diplomaátadó ünnepségét pénteken rendezték meg. Ez alkalommal az előző években odaítélt kari elismeréseket is átadták.

A Gazdaságtudományi Kar végzős hallgatói az ünnepség előtt hagyományosan elhelyezték az egyetem épülete mögött található emlékfalra a lakatot, mely szimbolizálja, hogy a kar a diploma átvételét követően is várja vissza és támogatja hallgatóit.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kiemelte, a világjárvány jelentősen felértékelte a tudást, ha csak rövid időre is, de visszaadta az emberek többségének a tudományba vetett hitét. – Az élethosszig tartó tanulás már senki számára sem szlogen többé, hanem a boldogulás és a túlélés nélkülözhetetlen eszköze – tette hozzá Gelencsér András.

Ötvös Tamás, a Balluff- Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója beszédében kitért arra, a Pannon Egyetem országosan is meghatározó szerepet játszik a mérnök felsőfokú továbbképzésben különböző szakirányokban. – Egy olyan diplomával léphetnek ki az egyetem falai közül, mint gyakorlott gyárvezetők, ami nagyon értékes a piacon. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy a Pannon Egyetem végzős és volt diákjai közül jelenleg is több szakember dolgozik nálunk és a környező iparágakban is. Az, amit itt tapasztaltak az elmúlt egy évben a járvány időszakában, azt gondolom, hogy pozitív is lehet, hiszen felkészítette önöket arra, amit a vállalatoknál szintén tapasztalni fognak. Sokan pesszimisták, sokan nem tudják, hogy hogyan fognak elhelyezkedni a diploma után, de azt kell mondanom, hogy jelenleg a piac maximálisan nyitott, kevesebb a munkavállaló, mint amennyire igény van, tehát önök most előnyös helyzetben vannak – tette hozzá Ötvös Tamás.

Fehérvölgyi Beáta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja ünnepi beszédében elmondta, nagyon sok munka előzi meg azt, hogy valaki diplomát vehessen át, és a diplomaátadó ünnepség ennek a munkának a jutalma. – Nagyon örülünk, hogy tarthatunk személyesen diplomaátadót. Minden szülőnek, házastárnak, barátnak, akik végzőseinket támogatták tanulmányaikban, hálásak vagyunk mi is, illetve a nemzet is, hiszen egy olyan dologba fektettek be, ami a magyar nemzetnek a legnagyobb kincse, ez pedig a tudás. Mindezt tették egy olyan változó világban, ami annyira zaklatott, hogy magunk sem látjuk, hogy mi következik az elkövetkezendő időszakban. A most végzett hallgatóink a szokásosnál is nehezebb világban lettek diplomások, hiszen van egy nagyon erős globalizációs kényszer, amit mindig lokális keretek között kell megoldani, de tudnunk kell azt, hogy a világot soha nem az viszi előre, aki halogat, kétkedik, hanem azok, akikben megvan a hit – tette hozzá.

Fehérvölgyi Beáta útravalóként azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy mindig legyenek jók, jó házastársak, szakemberek, munkatársak, és nem utolsó sorban jó emberek.