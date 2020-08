Átadták az összefogással felújított Ramassetter-házat Sümegen

A város jótevője, a kékfestő, iskolaalapító, városi tanácsnok Ramassetter Vince egykori, felújított szülőházában látogatóközpontot alakított ki a város, az épületet államalapításunk ünnepe alkalmából adták át rendeltetésének.

A felújítást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázat támogatása segítette, azonban a szűkös forráskeret miatt a teljes felújítást három részre bontották. A pályázatot nem érintő részek, a tető és a Hét vezér tér felé eső épületszárny felújítása a korábbi önkormányzati ciklusban a képviselő-testületi és bizottsági tagok, külsős bizottsági tagok által felajánlott tiszteletdíjakból készültek el. A legrégebbi épületrész felújítása a pályázatból, és az egész épület sok szakember elhivatott munkájával, támogatásával valósult meg.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő az avatási ünnepségen leszögezte, hogy jó együtt lenni és örülni Sümegen egy olyan tavasz után, amely kihívást jelentett a turizmusból élő települések számára. – Az utóbbi időben nagy öröm Sümegen sétálni, megelevenedik itt a múlt, a vártól indulva a középkoron át a reformkorba csöppenhetünk akkor, amikor itt sétálhatunk. Nem csak a múltat, hanem a jelent és a jövőt is láthatjuk, mert Sümegen jövőt építenek. Megőrzik a múlt értékeit, és a jövőt építik, átadják unokáinknak. Itt a legtöbben a jövőt építik, a fejlesztéseket akarják – mondta az országgyűlési képviselő.

Végh László polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a Ramassetter ház nem csak évekkel ezelőtt, hanem most is szívügye a sümegieknek. – Jelentős összefogás eredménye az épület megújulása – szögezte le a polgármester, és megköszönte név szerint is mindenkinek a támogatást, hozzátéve, hogy a felújítás ötlete Rédei Zsolt egykori polgármestertől származik. Azt követően önkormányzati tulajdonba kellett hogy kerüljenek a házban kialakított lakások, csakhogy a felújításra kapott összeg korántsem volt elég a műemlék épület felújításra. Ki kellett cserélni a tetőt is és a nyílászárókat. – Vezérprojektje lett Sümegnek a Ramassetter-ház elkészülte, amely mindenki számára fontos volt, Ezért is jött létre az összefogás a vállalkozók részéről is. A munka és remélem, a mi nemzedékünk is méltó Ramassetter Vince, Sümeg jótevője nevéhez. Hamarosan a házba költözik a Tourinform iroda, amely a város hírnevét öregbítő idegenforgalmi látványosság lesz az interaktív kiállításokkal és a szomszédos Afrikáriummal – mondta Végh László.

Az ünnepségen Nagy József esperes kanonok áldotta meg a látogató-központot, valamint Söjtöri Sára és Horváth-Simon Szabina közreműködött.