Átadták az újjáépített Egry úti óvodát

Csaknem egymilliárd forintból egy év alatt újjáépítették Veszprémben az Egry Úti Körzeti Óvodát, ahová tizenegy csoportba mintegy kétszáz gyermek jár.

A koronavírus-járvány miatt óvodások nem adtak műsort az átadóünnepségen, viszont pedagógusaik mesét olvastak fel, dalcsokrot hallhattak tőlük a meghívottak.

Porga Gyula veszprémi polgármester pedig köszöntőbeszédében elmondta, hogy 1975-ben nyitotta meg kapuit az Egry Úti Körzeti Óvoda, és az elmúlt egy évben különleges erőfeszítések révén sikerült újjáépíteni. Ezért is örül a ma már látható eredménynek. A beruházás csaknem egymilliárd forintos költségét szavai szerint az Európai Unió és a magyar kormány biztosította.

Arról is beszélt, hogy céljuk szerint 2030-ra Veszprém a legélhetőbb európai városok élmezőnyébe kerül, amihez magas színvonalú közszolgáltatások szükségesek.

– Büszke vagyok az óvodai szakmai munkára, ami az óvodapedagógusoknak köszönhető, de ahhoz, hogy jól végezhessék feladataikat, megfelelő intézményi infrastruktúra is kell. Most egy jelentőset léptünk előre, de van még e téren teendőnk a városban, bölcsődékben, szociális intézményekben is – hangsúlyozta a városvezető, és a kormány családpolitikájának jelentőségét is kiemelte.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő szintén leszögezte: a kormány fókuszában a családok vannak, ennek jegyében számos intézkedést megvalósítottak. Úgy véli, fontos magas színvonalon gondoskodni a gyerekekről, a jövő nemzedékekről, akik Veszprémben is családokban nevelkednek. Az óvodaátadás kapcsán pedig megjegyezte, hogy méltán lehet büszke a város a fejlesztésre.

Szaffner Ágnes intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az elmúlt egy évben a munkálatok miatt társintézmények fogadták be csoportjaikat. Hálás az óvodások szüleinek is türelmükért, és nekik is megköszönte, hogy segítettek a pakolásban, amikor már visszaköltözhettek a megújult épületbe, amiben többek között tornaszoba is van.

– Az a célunk, hogy jó legyen itt gyereknek, szülőnek, nevelőnek lenni – fogalmazott az óvodapedagógus, és elmondta: tizenegy csoportjukból három német nemzetiségi csoportként működik, összesen mintegy kétszáz gyermek jár jelenleg intézményükbe.